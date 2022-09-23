جلسة حوار حول السياحة بين الفنان الكوري لي توك ونائبة وزير السياحة السعودية

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أجرى الفنان "لي توك" من فرقة سوبر جونيور كممثل لفناني الكي بوب، حوارا مع الأميرة "هيفاء بنت محمد آل سعود" نائبة وزير السياحة السعودية.

وعلى هامش الدورة الـ23 لمنتدى المعرفة العالمي التي افتتحت يوم الـ20 من هذا الشهر، تم تنظيم جلسة حوار بينهما بعنوان "مستقبل السفر والسياحة والثقافة" في نفس اليوم في مركز "جانغ تشونغ آرينا" بالعاصمة سيول.

وفي الحوار قالت الأميرة السعودية إن تاريخ العلاقات بين السعودية وكوريا يرجع إلى مئات السنين، مشيرة إلى أن الدولتين تحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة المشاركة الإستراتيجية بينهما.

وإجابة على سؤال طرحه الفنان الكوري حول تجربتها الأولى للكي بوب، قالت الأميرة هيفاء إنها تعرفت عليه لأول مرة من خلال ابنتها البالغة من العمر أحد عشر عاما. وأضافت أن ابنتها عرّفتها بالكي بوب عندما قدمت فرقة "سوبر جونيور" عرضا غنائيا في مدينة جدة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الكثير من السعوديين يحبون الاستمتاع بالكي بوب. ومن جانبه قال الفنان "لي توك" إنه عندما أقامت فرقته العرض الغنائي في السعودية في عام 2019، كان لديهم قلق من الصعوبات التي قد يواجهها عشاق الكي بوب السعوديون. ولكنهم غنوا أغاني الفرقة المختلفة باللغة الكورية وتعلموا اللغة الكورية واهتموا بالطعام الكوري أيضا. ومن خلال هذه التجربة الجميلة شعر شخصيا بتقريب المسافة بين كوريا والسعودية.

وأكدت الأميرة هيفاء على أن السعوديين لطفاء جدا وأن الكثير من الشباب السعوديين يعرفون الثقافة الكورية جيدا. كما طرحت فكرة حول مشروع للسياحة من خلال التعاون مع فناني الكي بوب. وأوضحت أن المشروع يتمثل في إعداد برنامج سياحي يتم من خلاله التجول في طرق تنقل فناني الكي بوب ذوي الشعبية الكبيرة في السعودية والتي تشمل سوق الذهب والآثار التاريخية المسجلة في منظمة اليونيسكو في مختلف المناطق السعودية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين.

وأعرب الفنان الكوري عن الرغبة في تولي منصب سفير الدعاية للسعودية، وأنه سيأخذ فرصة للتعرف على المزيد من أوجه الثقافة السعودية بما فيها الطعام السعودي عندما ستقيم فرقته عرضا غنائيا هناك في العام القادم.