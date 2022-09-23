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منحت مؤسسة آسان للرفاهية الاجتماعية جائزتها الكبرى لهذا العام للجراح الكوري "بارك سيه اوب" تقديرا لخدماته الطبية النبيلة في المملكة المغربية.

فقد سافر إلى المغرب في عام 2012، وظل يقدم خدمات طبية إلى حوالي 27 ألف مريض من المصابين بمرض السل.

كما قام بتطوير صندوق ذكي من أجل مساعدة المرضى في تناول الأدوية. وهو عبارة عن صندوق يتم فتح غطاؤه ذاتيا إذا لم يتناول المريض الدواء، ويبلغ الكوادر الطبية المسؤولة عنه.

وبفضل تطوير الصندوق ارتفعت نسبة العلاج هناك إلى 90 بالمائة بعد أن كانت عند مستوى 70 بالمائة. وفي شهر مارس الماضي حصل بارك على رخصة الطبيب المغربية. ومنذ عام 2019 ظل يقدم خدمات طبية لمكافحة السل في موريتانيا القريبة من المغرب، حيث يزور موريتانيا كل 6 أسابيع باستخدام طريق بري يبلغ طوله حوالي 5 آلاف كيلومتر ذهابا وإيابا.

وعندما كان طالبا في كلية الطب في جامعة بوسان الكورية، قرر التخصص في الجراحة العامة من أجل رعاية المرضى في المناطق النائية. وبعد التخرج من الجامعة ظل يعمل في عيادته الخاصة.

ولكن عندما سمع أن الكثير من المرضى يموتون بسبب قلة الأطباء في أفغانستان في عام 2005، قرر السفر إلى هناك من أجل رعاية أولئك المرضى. وبعد ذلك، حصل على شهادة الماجستير في مجال الصحة العامة في الولايات المتحدة، ثم سافر إلى المغرب لتقديم الخدمات الطبية.

وقال إنه يحلم بالبكاء مع الباكين والضحك مع الضاحكين، موضحا أن هدفه النهائي هو تغيير وتحسين النظام الطبي الضعيف في شمال إفريقيا.