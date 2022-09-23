الوجبات الغذائية الكورية تساعد في الوقاية من السمنة

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اظهرت نتائج دراسة نشرها معهد ترويج الطعام الكوري في الثامن عشر من هذا الشهر، أن الوجبات الغذائية الكورية كانت أكثر فائدة في الوقاية من السمنة في منطقة البطن مقارنة بالوجبات الغربية. ووفقا لمعهد ترويج الطعام الكوري، قدّم "كانغ جيه هون 강재헌" أستاذ طب الأسرة في مستشفى سام سونغ بجامعة سونغ كيون كوان، نتائج البحث التي تركّز على هذه الموضوعات في "الندوة الأكاديمية الثانية لعام 2022 حول أبحاث الطعام الكوري" التي عُقدت في الرابع عشر من هذا الشهر. وقد أجرى البروفسور "كانغ" دراسة حول آثار النظام الغذائي الكوري على الصحة في عام 2009 مع فريق البروفسور إيان كارترسون في قسم الغدد الصماء في مستشفى الأمير ألفريد في أستراليا. وقد قام فريق البحث بتقسيم 70 من السكان المحليين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاما والذين تم تصنيفهم على أنهم يعانون من السمنة مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 25 إلى 40، إلى مجموعتين، وجعلهم يأكلون أنظمة غذائية مختلفة لمدة ثلاثة أشهر. وبعبارة أخرى، تناولت مجموعة واحدة وجبتين من كل ثلاث وجبات في اليوم، وصندوق غداء على الطريقة الكورية يحتوي على أرز وحساء وكيمتشي وأطباق جانبية. وتناولت المجموعة الأخرى وجبتين من كل ثلاث وجبات في اليوم كنظام غذائي غربي، مثل السباغيتي وشرائح اللحم والسلطة. ونتيجة للمقارنة بين المجموعتين بعد 3 أشهر، تبيّن أن أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي على الطريقة الكورية لديهم محيط خصر أصغر ودهون أقل في البطن من أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي على النمط الغربي. وبالنظر إلى نتائج الدراسة، كانت كمية السعرات الحرارية للمجموعة التي تناولت الطعام الكوري بشكل أساسي 1800 سعرة حرارية في اليوم، وهو ما يزيد بمقدار 500 سعرة حرارية عن المجموعة التي تناولت النظام الغذائي على النمط الغربي. ومع ذلك، انخفض محيط الخصر لديهم بمعدل 5.7 سنتيمتر، لذلك نجحوا في حمية البطن أكثر من المجموعة التي تناولت النظام الغذائي الغربي، وكان معدل تخفيض دهون البطن 4.1% وهو أعلى من المجموعة التي تناولت النظام الغذائي الغربي. وفيما يتعلق بهذا الأمر، أوضح البروفسور "كانغ" أن السبب الذي يجعل الوجبات الغذائية الكورية مفيدة للتحكم في الوزن هو أن تناول وجبات على الطريقة الكورية يمنع الإفراط في تناول الطعام. كما قال إن الوجبات على الطريقة الكورية التي تتمحور حول الأرز تحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي فهي منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بكمية الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، يمتص الأرز الرطوبة من الجهاز الهضمي ويتضخم، مما يعطي إحساسا بالشبع، ويمنعنا من الإفراط في تناول الطعام. ووفقا لقوله، فإن الأرز، الذي يعد أساسيا في المطبخ الكوري، ليس قوي المذاق، لذا فهو يتناسب مع أي نوع من الأطباق الجانبية تقريبا. ولهذا السبب، من السهل موازنة العناصر الغذائية عن طريق تناوله مع الحساء والأسماك والخضروات والكيمتشي. ومع ذلك، فإن تميز الطعام الكوري ليس لأن الأرز نفسه ممتاز من الناحية التغذية. لذلك من المهم تجنب الإكثار من تناول الأرز واتباع نظام غذائي متوازن من خلال تناول الأرز مع الأطباق الجانبية المختلفة بالتساوي.