إن سي تي 127 تعود بإصدار ألبوم جديد

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عادت فرقة "إن سي تي 127" بإصدار ألبومها الكامل الرابع بعنوان "2 باديس" يوم السادس عشر من سبتمبر، بعد عام من الكشف عن ألبومها الكامل الثالث "ستيكر" في العام الماضي.

الأغنية الرئيسية في الألبوم الجديد تحمل عنوان "2 بادييس"، وهي ذات طابع هيب هوب، وتتحدث عن الثقة وعدم الاهتمام بما يعتقده الآخرون.

وكانت الفرقة قد قامت بجولة عالمية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، وأصدر أعضاء الفرقة أغانيهم كمطربين منفردين وكأعضاء في وحدة فرعية للفرقة في إطار مشروع "إن سي تي لاب".

وسوف تتوجه الفرقة إلى الولايات المتحدة في شهر أكتوبر القادم لمواصلة جولتها العالمية في مدينتي لوس أنجلس ونيوجيرسي.