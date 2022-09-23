كارا تعود بإصدار ألبوم جديد بعد 7 سنوات من الغياب

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قالت وكالة "آر بي دبليو" الترفيهية إن فرقة "كارا" النسائية سوف تعود إلى الساحة الغنائية بعد 7 سنوات من غيابها، أي منذ أن كشفت عن ألبومها السابع بعنوان "في حب" في عام 2017.

وسوف تحتفل الفرقة بهذا الألبوم الجديد بالذكرى الخامسة عشرة على ترسيمها.

وتعد فرقة "كارا" واحدة من الجيل الثاني من فرق الكيبوب النسائية.

وكانت أغنية الفرقة بعنوان "مستر" قد حظيت بإقبال كبير في اليابان، مما أسهم في نشر موجة الثقافة الكورية "هالليو" هناك، كما كانت أول فرقة نسائية كورية تقيم حفلا غنائيا في قبة طوكيو.