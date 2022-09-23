كرابيتي تكشف عن ألبوم جديد

لوزي شهرزاد: حُلمي كان وسيظل العيشَ في كوريا
2022-09-23
#أخبار الساحة الفنية l 2022-09-27
سوف تكشف فرقة "كرابيتي" الشبابية عن ألبومها الجديد بعنوان "موجة جديدة" يوم السابع والعشرين من سبتمبر. ويضم الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان " بارتي روك".
وتزامنا مع إصدار هذا الألبوم، ستقيم الفرقة حفلا غنائيا تقدم فيه الأغاني الجديدة المدرجة ضمن هذا الألبوم.
وقد بدأت فرقة "كرابيتي" التي تتكون من 9 أعضاء، نشاطها الغنائي في عام 2020.
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
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