كرابيتي تكشف عن ألبوم جديد

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سوف تكشف فرقة "كرابيتي" الشبابية عن ألبومها الجديد بعنوان "موجة جديدة" يوم السابع والعشرين من سبتمبر. ويضم الألبوم 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان " بارتي روك".

وتزامنا مع إصدار هذا الألبوم، ستقيم الفرقة حفلا غنائيا تقدم فيه الأغاني الجديدة المدرجة ضمن هذا الألبوم.

وقد بدأت فرقة "كرابيتي" التي تتكون من 9 أعضاء، نشاطها الغنائي في عام 2020.