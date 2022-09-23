سياسات كوريا الشمالية تجاه كبار السن

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أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نتابع من خلاله أبرز الأحداث والمستجدات على ساحة العلاقات الكورية المشتركة.

يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام. ويتم تعريف بلد ما بأنه "مجتمع شيخوخة" عندما يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أكثر من 7% من عدد السكان، بينما يتم تعريفه بأنه "مجتمع شائخ" عندما تكون نسبة هؤلاء الأشخاص أكثر من 14، و"فائق الشيخوخة" عندما تتجاوز النسبة 20%. وقد أصبحت كوريا الجنوبية بالفعل "مجتمعا شائخا"، حيث شكل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، 14,4% من عدد السكان في عام 2018. كما دخلت كوريا الشمالية أيضا في "مجتمع الشيخوخة"، حيث إن ما يقرب من 10% من سكانها فوق 65 سنة. وتماشيا مع هذا الاتجاه الديموغرافي، سنت كوريا الشمالية قانونا لحماية كبار السن في عام 2007.

الباحثة "بارك يونغ جا 박영자" من المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

وضعت كوريا الشمالية قانونا لحماية المسنين لغرضين رئيسيين، أولا: وجدت الدولة صعوبة في السيطرة على الأشخاص الذين يتنقلون بشكل متكرر لأنشطة السوق. كانوا في الغالب من النساء المتزوجات وكبار السن، ووجدت الدولة أنه من الضروري إدارتهم بشكل صحيح. ثانيا: كاد نظام التقنين الحكومي أن ينهار بسبب الصعوبات الاقتصادية. ونتيجة لذلك، لم يتمكن كبار السن من الحصول على حصص غذائية، مما دفع الحكومة إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية لرعاية كبار السن، الذين يوصفون بأنهم رواد ثوريون في الشمال.

وفقا للمادة 23 من الفصل 3 من قانون حماية المسنين، يتعين على المؤسسات المركزية لحماية المسنين، ومؤسسات النشر والإبلاغ، والمؤسسات السياسية المحلية، تسجيل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام وتقديم تجاربهم في الحياة الطويلة للجمهور. كما ينص القانون على أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما يحصلون على مزايا اجتماعية منفصلة.

"بارك يونغ جا 박영자":

في كوريا الشمالية، يتم استخدام الأشخاص المسنين للدعاية. تقول كوريا الشمالية بفخر إن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما تمكنوا من العيش حياة طويلة بفضل المزايا الحكومية. وهكذا يُستخدم الأفراد المعمرون لإثبات تفوق النظام.

ينص قانون العمل الاشتراكي لكوريا الشمالية على أن الدولة يجب أن ترعى مجانا كبار السن والمعاقين الذين فقدوا القدرة على العمل وليس لديهم من يعتني بهم في دور رعاية المسنين أو دور المجتمع. ويعتبر منزل كبار السن في بيونغ يانغ، الواقع على ضفة نهر "تيه دونغ"، مرفق الرعاية الاجتماعية التمثيلي في البلاد لكبار السن، والذي غالبا ما تغطيه وسائل الإعلام المحلية.

تم بناء منزل كبار السن في بيونغ يانغ على الطراز الكوري التقليدي. ويصفه السكان هناك بأنه "قصر للمسنين"، حيث تم تجهيزه بالعديد من المرافق الثقافية والترفيهية، كما يقدم الأطباء المتمركزون هناك بشكل دائم رعاية طبية مجانية للمقيمين. وهناك، يتمتع كبار السن بحرية ممارسة الرياضة ومشاهدة الأفلام وزراعة بعض الخضروات، كما يستمتعون بممارسة هوايات مختلفة مثل الغناء والرقص. وتؤكد وسائل الإعلام المحلية أن المقيمين هناك راضون تماما عن تلك المرافق.

لكن الهاربين الكوريين الشماليين يروون قصصا مختلفة، حيث يقولون إنه لا يوجد الكثير من دور رعاية المسنين في كوريا الشمالية، كما أن دور رعاية المسنين القائمة لا تعمل بشكل صحيح.

"بارك يونغ جا 박영자":

تدير كوريا الشمالية العديد من مرافق رعاية الأطفال، لكنها لا تقدم دعما حقيقيا لدور رعاية المسنين، التي هي في الواقع مجرد اسم. في الشمال، يلعب الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري دورا مهما في رعاية الضعفاء اجتماعيا. مهمته الأساسية هي دعم الجنود، كما يدير الطرق والقرى، ويقدم دعما لدور الأيتام ومراكز رعاية الأطفال، بينما يتم إهمال دور رعاية المسنين. في الشمال، تعتبر دار رعاية المسنين نوعا من التجمع السكني لكبار السن الذين ليس لديهم أطفال أو أقارب يمكنهم الاعتناء بهم.

في كوريا الشمالية، يوجد في كل من المدن الكبرى مثل بيونغ يانغ وكيسونغ ونامبو بالإضافة إلى كل مقاطعة، دار رعاية كبيرة أو اثنتان، تكون مجهزة بمرافق جيدة. ويعتبر منزل كبار السن في بيونغ يانغ حالة خاصة للغاية.

تؤكد وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن منزل المسنين في بيونغ يانغ هو هدية صادقة قدمها الزعيم "كيم جونغ أون" لكبار السن الذين يتلقون الحب والاحترام كأسلاف ثوريين.

"بارك يونغ جا 박영자":

بيونغ يانغ هي نموذج للمدينة في كوريا الشمالية. في العاصمة، لكل مؤسسة وحدة نموذجية مهمتها بناء بلد جيد للعيش فيه. تقدم الحكومة دعما ثابتا للمشروعات التي تدعم كبار السن أو أولئك الذين حصلوا على ميداليات لمساهمتهم في الثورة الاشتراكية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك منزل المسنين في بيونغ يانغ. الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، على عكس سلفه "كيم جونغ إيل"، دافع عن مبدأ الشعب أولا باعتباره إيديولوجيته الحاكمة الرئيسية، وشدد على وجوب قيام الدولة بدور فاعل في حماية الناس ورعايتهم. وبالتالي يتم إنشاء وحدات نموذجية تعكس هذا المبدأ.

وفقا لقانون العمل الاشتراكي، تمنح الدولة معاشات لكبار السن للعمال الذين بلغوا سن الستين للرجال و55 عاما للنساء إذا ظلوا في عملهم لفترة زمنية معينة. ومع ذلك، يقول الهاربون الكوريون الشماليون إن هذا القانون موجود بالاسم فقط. هيا نستمع إلى أحد الهاربين الكوريين الشماليين.

في بحث بعنوان "التغيير في المجتمع الكوري الشمالي في عام 2018"، سأل معهد دراسات السلام والتوحيد بجامعة سيول الوطنية الهاربين الكوريين الشماليين عن كيفية حفاظ كبار السن في كوريا الشمالية على سبل عيشهم، وقد أجاب 55.2% من المشاركين بأن كبار السن في الشمال يعتمدون على أسرهم، وقال 31% إن كبار السن في كوريا الشمالية يكسبون المال من خلال أنشطة السوق، بينما قال 3,4% فقط إن كبار السن في الشمال يعيشون على معاشات الشيخوخة التي تقدمها الدولة وحصص من الأرز.

"بارك يونغ جا 박영자":

نظام معاشات الشيخوخة منصوص عليه في القانون، لكن المعاشات التقاعدية نادرا ما تُدفع. وحتى لو تم دفعها لعدد قليل من الناس، فإن المبلغ يكون ضئيلا للغاية. سعر الدولار الأمريكي الواحد في السوق غير الرسمية في كوريا الشمالية يبلغ خمسة آلاف وون، بينما يقل متوسط الراتب الشهري الرسمي للعمال الكوريين الشماليين عن ثلاثة آلاف وون، أي أقل من دولار واحد. ولذلك يصعب عليهم حتى شراء كيلوغرام واحد من الأرز. لكن المتقاعدين من كبار السن يتلقون بضع مئات من الوون شهريا، على الرغم من أن المعاشات الشهرية تختلف قليلا من شخص لآخر، اعتمادا على مساهمة صاحب المعاش في الدولة. هكذا فإن تلك المعاشات لا معنى لها. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الكوريين الشماليين لا يعرفون حتى أن هناك برنامجا لمعاشات الشيخوخة. ومعظم الهاربين الكوريين الشماليين يجهلون ذلك.

"كوتجيبي" هو مصطلح كوري يشير إلى الأطفال الكوريين الشماليين المشردين الذين يتسولون ويسرقون من الطعام. وفي هذه الأيام، هناك مصطلح جديد، هو "نوجيبي"، للإشارة إلى الكوريين الشماليين المسنين الذين يمارسون التسول. فقد ظهر عدد متزايد من المتسولين المسنين في كوريا الشمالية كمشكلة اجتماعية، وهو ما يشير إلى أن العديد من كبار السن في الشمال يعيشون في ظروف صعبة.

من المنتظر أن تصبح كوريا الشمالية قريبا مجتمعا شائخا. وتؤثر شيخوخة السكان بشكل كبير على المجتمع الكوري الشمالي بشكل عام، تماما كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.

"بارك يونغ جا 박영자":

أصبحت شيخوخة السكان بالفعل قضية اجتماعية في كوريا الشمالية. ومع ذلك، نظرا لمتوسط العمر المتوقع المنخفض نسبيا، فإن المجتمع يشيخ ببطء نوعا ما. ولكن ستكون هذه مشكلة كبيرة بعد عام 2025، خاصة في التجنيد العسكري. في الوقت الحاضر، هناك العديد من الجنود الشباب في الشمال، يبلغ عددهم أكثر من مليون في الخدمة الفعلية. ولكن إذا تم تضمين العاملين في صناعة الأسلحة، فإن عدد المرتبطين بالجيش سيصل إلى 2.5 مليون، وهو ما يمثل عُشر سكان البلاد. هناك حاجة إلى إيجاد عدد كاف من الأفراد العسكريين وسط شيخوخة السكان. وسوف يجعل التحول الديموغرافي المستمر من الصعب على كوريا الشمالية الحفاظ على قواتها التقليدية، وبالتالي فقد تضطر إلى تعزيز القدرة القتالية من خلال تطوير نظام دفاعي عالي التقنية، مع ضخ المزيد من الأفراد في المشروعات الاقتصادية.

شيخوخة السكان صارت قضية عالمية. فقد أدى النمو الاقتصادي والتقدم الطبي إلى إطالة العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد. ولذلك تهتم العديد من الدول حول العالم بكيفية الاستعداد بشكل أفضل لمعالجة هذه المشكلة. أما كوريا الشمالية فتدعي أن شعبها يمكن أن يستمتع بشبابه حتى في سنوات الشيخوخة بفضل الفوائد التي تقدمها الدولة. ولكن من المؤكد أنها تواجه تحديا ديموغرافيا خطيرا يتمثل في شيخوخة سكانها.