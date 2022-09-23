بلاك بينك أول فرقة فتيات كورية تحصل على المركز الأول في مخطط بيلبورد

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حصل ألبوم فرقة "بلاك بينك" الجديد بعنوان "بورن بينك" على المركز الأول في مخطط "بيلبورد" للألبومات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل الفرقة أول فرقة فتيات كورية جنوبية تحقق هذا الإنجاز. ووفقا لتقرير موقع بيلبورد، فإن مبيعات ألبوم الفرقة الكامل الثاني "بورن بينك" بلغت حوالي 102 ألف نسخة لتصبح الفرقة أول فرقة فتيات تتصدر قائمة "بيلبورد 200" لأول مرة منذ عام 2008. وعلى الرغم من أن فرق الشباب مثل "بي تي إس" و"سوبر إم" و"ستراي كيدز"، قد تصدرت مخطط "بيلبورد" من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فرقة فتيات هذا المخطط. وتصدرت الفرقة مؤخرا مخطط الألبوم الرسمي في المملكة المتحدة. يُشارالي أنه حتى الآن، هناك فرقتان فقط من الكيبوب، هما "بي تي إس" و"بلاك بينك"، تصدرتا قوائم مخطط بيلبورد الأمريكية والمخططات الرسمية في المملكة المتحدة، اللتين يطلق عليهما أكبر مخططين في العالم. حيث أن فرقة "بلاك بينك" هي أول فرقة نسائية في العالم تتصدر قوائم الألبومات في كلا البلدين في نفس الوقت منذ فرقة دستنيز تشايلد Destiny's Child، قبل 21 عاما، عندما كانت بيونسيه المغنية الرئيسية فيها. لن يكون من المبالغة القول إن فرقة "بلاك بينك" تعيد كتابة تاريخ فرق الفتيات وكذلك تاريخ الكيبوب. وفي الوقت نفسه، فإن فوز "بلاك بينك" بالمركز الأول في مخطط بيلبورد هو رمزي لأنه يشير إلى أن ذروة فرق فتيات الكيبوب قد بدأت. يذكر أنه قبل أن تصل هذه الفرقة إلى المرتبة الثانية على قائمة "بيلبورد 200" بأول ألبوم كامل لها في عام 2020، كان المغنون الكوريون الوحيدون الذين وصلوا إلى المراكز العشرة الأولى على مخطط" بيلبورد" هم فرق شبابية فقط مثل "بي تي إس"، و" مونستا إكس"، و"سوبر إم".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد نجاح "بلاك بينك"، ظهرت فرق فتيات بمفاهيم مختلفة تستهدف الأسواق الخارجية واحدة تلو الأخرى، وينمو سوق فرق الفتيات بشكل سريع في السنوات الأخيرة. وبعد فرق "بلاك بينك" و"توايس" و"ريد فيلفيت"، تُظهر فرق غنائية نسائية كورية جديدة من الجيل الرابع مثل "إسبا" و"آيف" و"نيو جينز" تأثيرها تدريجيا في سوق الموسيقى الخارجية. وقد تلقت فرقة "بي تي إس" وفرق الفتيان الكورية الأخرى تقييمات جيدة في سوق الموسيقى العالمية.