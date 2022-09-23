إدراج لعبة يوت نوري في قائمة الأصول الثقافية الكورية

ⓒ Getty Images Bank

من المقرر تصنيف "يوت نوري 윷놀이"، وهي لعبة شعبية كورية تقليدية يستمتع بها الكوريون مع عائلاتهم خلال الإجازات، كأصل ثقافي وطني غير ملموس. في هذا السياق، أعلنت هيئة التراث الثقافي الكوري مؤخرا أنها ستحدد " يوت نوري" كأصل ثقافي وطني غير ملموس. يُشار الي أن لعبة "يوت نوري" هي واحدة من ألعاب الألواح التقليدية الكورية، وفي العصر الحديث، هي الأكثر شهرة بين الألعاب الشعبية جنبا إلى جنب مع لعبة شد الحبل. وعلى عكس الألعاب الشعبية الأخرى، فهذه العبة لا يزال الناس يستمتعون بها في موسم العطلات وحتى الأيام العادية نظرا لمزايا عناصر اللعبة اللوحية مثل التعاون مع العديد من الأشخاص ووقت اللعب المناسب. كما تعد "يوت نوري" لعبة ألواح مثيرة ونشطة حيث تتحرك أحصنة الفريق على الخريطة، استنادا إلى نتائج رمي الأعواد الخشبية. وهي قابلة للحمل لسهولة بحيث يمكن أخذها إلى أي مكان نذهب إليه مثل المنزل ورحلات التخييم والحفلات والتجمعات العائلية وغيرها. ومن ناحية أخرى، تعتقد الأوساط الأكاديمية أن "يوت نوري" قد جذبت انتباه العلماء منذ عهد مملكة جو سون، وهذا بسبب وجود سجلات قديمة لبعض العلماء خلال عهد مملكة جو سون تتضمن وصفا تفصيليا حول كيفية لعب "يوت نوري". وطريقة اللعب بسيطة، لكن من الممكن إجراء تعديلات مختلفة، وتختلف طريقة اللعب قليلا في كل منطقة.

في هذا الصدد، قالت هيئة التراث الثقافي إن "يوت نوري" ذات قيمة كافية كممتلكات ثقافية وطنية غير ملموسة. وجاء ذلك مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن "يوت نوري" قد تم نقلها عبر تاريخ طويل، وأنها ذُكرت في العديد من السجلات التاريخية مثل "حوليات سلالة جو سون". ومع ذلك، نظرا لأن "يوت نوري" هي ثقافة يتم تناقلها والاستمتاع بها في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية، فقد قررت الهيئة عدم الاعتراف بأصحاب المهارات والمنظمات ذات الصلة بها، كما في حالة "صنع الكيمتشي".