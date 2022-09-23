بي تي إس تطلق أغنية لكأس العالم لكرة القدم 2022

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أطلقت فرقة "بي تي إس" يوم الثالث والعشرين من سبتمبر الأغنية المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، والتي ستنطلق رسميا يوم العشرين من نوفمبر، وذلك بالتعاون مع شركة "هيون ديه" الكورية، وتحمل الأغنية عنوان "سيأتي".

وتعتبر الفرقة سفيرا منتظما لشركة "هيون ديه" التي أطلقت حملة عالمية في كأس العالم بعنوان "فريق القرن" بالتعاون مع نجم كرة القدم البريطاني "ستيفن جيرارد"، وقائد المنتخب الكوري السابق "بارك جي سونغ"، وسفيرة اليونسكو اللاعبة الدانماركية "ناديا نديم"، ومصمم الأزياء "جيريمي سكوت"، والنحات الشهير "لورنزو كوين"، وغيرهم.