إدراج عدد من أغاني الكيبوب ضمن قائمة بيلبورد الأمريكية

ⓒ YG Entertainment

تم إدراج 15 أغنية من أغاني الكيبوب ضمن قائمة "بيلبورد غلوبال 200" الأمريكية التي تم الكشف عنها يوم السابع والعشرين من سبتمبر.

وتصدرت القائمةَ أغنيةُ "اغلق" من ألبوم فرقة "بلاك بينك" الكامل الثاني، واحتلت أغنية الفرقة الأخرى "بينك فينوم" أي السم الوردي" من نفس الألبوم المركز الثاني في القائمة، فيما تم إدراج الأغاني الباقية من الألبوم ضمن قائمة "بيلبورد غلوبال 200" بمراتبها المختلفة.

إلى جانب هذا، وصلت أغنية "يمين ويسار" التي كشفت عنها المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" بالتعاون مع المنتج والمؤلف الأمريكي "تشارلي بوس"، إلى المرتبة الرابعة والأربعين.

واحتلت أغنية "افتر لايك" لفرقة "آيف" المركز السابع والأربعين، في حين احتلت أغنيتا "هايف بوي" و"أتنشن" لفرقة "نيو جينز" المركزين الحادي والسبعين والسابع والتسعين على التوالي.