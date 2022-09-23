تجاوز عدد المقاهي في العاصمة سيول 25 ألفا

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تنتشر في شوارع كوريا، خاصة في العاصمة سيول، مناظر وجود عدد كبير من المقاهي في كل مكان. خاصة بعد مرور بعض سنوات من الجائحة، أصبحت المقاهي أكبر وأضخم، حيث أن بعضها كأنه حدائق نباتات أو زهور. أما بعضها الأخرى فمثل ملعب داخلي، حيث تحظى بمحبة خاصة من قبل أفراد الأسر. أما المقاهي الواقعة في الشوارع وسط المدينة وفي المناطق المليئة بالمباني، فنجد بعض أنواع المقاهي مثل الصغيرة والمستقلة التي تبيع مشروبات بأسعار مغرية، أو الكبيرة ذات العلامات التجارية العالمية. في هذا السياق، فأن عدد المقاهي في العاصمة سيول تجاوز 25 ألف مقهى مؤخرا. ويشمل هذا العدد بعض المقاهي التي تحولت من منازل قديمة إلى مقهى. في الآونة الأخيرة، ظهرت مقاهٍ كانت بيوتا قديمة، فبدلا من هدمها وبناء مقهى جديد، تُترك بشكلها الخارجي كما هو، مما يزيد الشعور بأننا نشرب فنجان قهوة في منزل كوري تقليدي.

الجدير بالذكر أن المقاهي في كوريا أصبحت تمثل نوعا من ثقافة التواصل بين الناس من فئات منوعة في المجتمع. لذلك يظهر حوالي ألفي مقهى جديد في كل أرجاء العاصمة سيول كل عام. ومن بين تلك المقاهي، تبرز المقاهي التي تعرض لوحات فنية والمقاهي التي تبيع أكسسوارات أو أزياء أو حقائب. بحيث يمكن شرب القهوة والتسوق في نفس الوقت. لذلك تحظى هذه المقاهي بشعبية خاصة من قبل السيدات. لكن من ناحية أخرى، لا تحظى جميع المقاهي بشعبية كبيرة ومستمرة من الناس، حيث يعاني عدد من المقاهي من خسائر ونقص عدد الزبائن وقلة العوائد المالية، مما يعجل من اختفاءها بعد مرور سنة أو سنتين نتيجة للعجز.