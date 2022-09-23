تنظيم عرض أزياء ايطالي تحت أضواء نهر الهان

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تشتهر العاصمة سيول بمنظرها الجميل في الليل، وذلك بفضل الأنوار والأضواء المتلئلئة من المباني والجسور، حيث تسر هذه الأضواء الملونة قلوب سكان العاصمة سيول وكذلك المؤسسات العالمية أيضا. وبالتالي تتدفق إلى قامة مختلف المناسبات والمهرجانات في المنطقة التي يستطيع الناس فيها رؤية هذه الأضواء بشكل واضح.

في هذا السياق، أقامت مؤسسة إيطالية متخصصة في الأزياء قبل أيام مناسبة تروج خلالها لمنتجاتها الجديدة، وخلافا لإقامة مثل هذا النوع من المناسبات في النهار، أقيمت في المساء. لذلك استمتع حوالي 500 زائر بمشاهدة المناظر الليلية المتلألئة عبر النوافذة التي تطل على نهر الهان. وبالإضافة إلى ذلك، تتدفق المؤسسات العالمية البارزة المتخصصة في الأزياء وتكنولوجيا المعلومات، على تنظيم مناسبات في المناطق القريبة من نهر الهان. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تأقلم الأجانب مع مناظر العاصمة سيول بفضل مشاهدة المسلسلات والفيديوهات الموسيقية التي تقدمها الفرق الغنائية. خاصة مع قدوم فصل الخريف، تفضل بعض المؤسسات إقامة مناسبات في الهواء الطلق على الحدائق الواقعة في شاطئ النهر، وفي مقدمتها مؤسسة "بالا" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقد تم توجيه دعوة لحوالي ألف ضيف من الكوريين والمستثمرين الأجانب. وأكبر ميزة وراء اختيار هذه المنطقة كأفضل مكان لإقامة المناسبات هو عدم الحاجة إلى تزيين موقع المناسبة. حيث إن الأضواء المتلألئة على مياه النهر، ومن المباني العالية، هي أفضل تزيين للموقع. تماشيا مع ذلك، بدأت سفينة سياحية تجري على نهر الهان في إعادة جذب اهتمام الناس. وكانت هذه السفينة السياحية مفضلة في الماضي، ثم انخفض اهتمام الناس بها. ولكن مجددا زاد عدد الركاب بصورة ملحوظة، وسجل 7 آلاف شخص خلال يومي نهاية الأسبوع الماضي. وسوف يقام المهرجان العالمي للألعاب النارية في هذه المنطقة يوم السبت القادم.