تراجع القوة التنافسية الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي

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احتلت كوريا المركز السابع عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بين 62 دولة، حيث تراجعت من المركز الخامس إلى السابع خلال سنة واحدة فقط. وبالنظر الي التفاصيل، احتلت كوريا مراكز عليا في مجالات كفاءة التطوير، والبنية التحتية، لكنها فقدت بعض النقاط في مجالات القوى البشرية وبيئة تشغيلها. أما المراكز الأعلى فاحتلتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وكندا. من خلال هذه الإحصائيات، تبين أن كوريا ضعيفة إلى حد ما في مجال البحث الذي يشمل عدد براءات الاختراع في الذكاء الاصطناعي، وعدد الاقتباسات في الرسائل البحثية. كما أن كوريا متأخرة من حيث الحصول على الثقة الاجتماعية بهذا الشأن ودرجة القيود المتعلقة بالبيانات. باختصار يجب على كوريا بذل المزيد من الجهود لمواكبة تطورات البلدان المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.