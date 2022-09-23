هيئة التراث الثقافي تُشرف على مراسم تغيير الحرس في قصر كيونغ بوك الملكي

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أقيمت في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، مراسم متميزة لتغيير الحرس أمام بوابة "هينغ ليه 흥례문" في قصر كيونغ بوك الملكي في سيول. كما قامت هيئة التراث الثقافي الكوري في نفس اليوم بتعيين حرس جديد للبوابات التقليدية في الساحة الواقعة أمام ذلك القصر القديم.

يشار إلى أن حفل تعيين الحرس الجديد يرجع تاريخه إلى عام ألف وأربعمائة وتسعة وستين في عصر ملك "ييجونغ 예종". وقد حافظ هؤلاء الحرس على بوابات القصور الملكية وعلى جميع القلاع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد.