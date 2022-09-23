2 مليون زائر لمقر الرئاسة بعد مرور خمسة أشهر من افتتاحه

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تجاوز عدد زوار مقر الرئاسة القديم في منطقة سام تشونغ بالعاصمة سيول مليوني شخص بعد مرور مائة وستة وأربعين يوما على افتتاحه أمام الجمهور. وقالت هيئة التراث الثقافي إن الزائر رقم مليونين وصل إلى المقر القديم في الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح يوم الثاني من هذا الشهر. وأوضحت الهيئة أن وصول عدد الزوار للمقر القديم إلى مليونين يعتبر امرا نادرا عندما نضع في الحسبان بلوغ عدد زوار قصر كيونغ بوك الملكي حوالي مليون وثمانين ألفا في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن باب مقر الرئاسة القديم افتتح أمام الجمهور بدءا من العاشر من شهر مايو الماضي، ثم أصبح بالإمكان زيارة داخل المباني في المقر بدءا من الثالث والعشرين من نفس الشهر. وخلال الفترة من يونيو إلى أغسطس من هذا العام أقيمت هناك مختلف أنواع الفعاليات الثقافية في نهاية كل أسبوع، بما في ذلك عروض للعبة ركوب الحبل الكورية التقليدية، وعروض تيكوندو وغيرهما. وخلال فترة عيد الحصاد الكبير مؤخرا تم تنظيم عدد من العروض الفنية التقليدية التي جذبت اهتمام الزوار. ومنذ العشرين من شهر يوليو الماضي ولمدة اثني عشر يوما تم تنظيم برنامج بعنوان "التمشي في مقر الرئاسة في ليالي الصيف"، حيث يروي فيه معلقون متخصصون في التراث الثقافي مختلف القصص المتعلقة بأرجاء المقر القديم، حيث أن نسبة المنافسة للحصول على فرصة للمشاركة في ذلك البرنامج بلغت حوالي اثنين وتسعين مقابل واحد. وقد ظلت هيئة التراث الثقافي توسع مرافق الراحة هناك، مثل لوحات المعلومات وكراسي الراحة. خاصة في الصيف الماضي قامت بتركيب ستائر مظللة ومرافق خاصة للوقاية من موجات الحرارة الملتهبة. وبمناسبة تجاوز عدد الزوار مستوى مليونين، قالت الهيئة إنها ستواصل بذل أقصى الجهود لتجعل المقر الرئاسي السابق يقدم تجربة خاصة للمواطنين.