انتشار واسع لنمط وركيشون في الشركات الكورية

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هذه الأيام أصبح نمط "وركيشون 워케이션" أحد أنماط العمل الجديدة في الشركات الكورية. وهذا المصطلح اختصار للكلمة الإنجليزية "ورك" أي "عمل"، و"فاكيشن" أي "إجازة". ومن ثم، يشير المصطلح إلى التمتع بالإجازة مع القيام بالعمل في آن واحد في مكان الإجازة. فبعد أن أدت جائحة كورونا لانتشار نمط العمل في المنزل والعمل عن بعد، صارت مختلف الشركات الكورية تشجع موظفيها على وركيشن من أجل تعزيز رفاهيتهم. على سبيل المثال، تسمح شركة "نيفر" التي تعد أكبر بوابات الإنترنت الكورية، لموظفيها بالتمتع بهذا النوع من العمل لمدة خمسة أيام في مركز التدريب التابع لها في مدينة "تشون تشُن" بمقاطعة "كانغ وان"، أو معسكرها في مدينة طوكيو عاصمة اليابان. وتنفذ شركة "لاين بلاس" ذات العلاقة بنيفر نظام عمل بعنوان "الأسبوع الهجين اثنين فاصل صفر" الذي يسمح لموظفيها بالعمل في دول أخرى يكون فيها فارق التوقيت مع كوريا أقل من أربع ساعات.

أما شركة كاكاو فقد أدخلت في شهر يوليو الماضي نظام عطلة الجمعة الذي يسمح لموظفيها بالعمل لمدة أربعة أيام فقط أسبوعيا كل أسبوعين. كما بدأت شركة "دانغ كن ماركت" في تجربة نظام "العمل معا" منذ شهر أبريل الماضي. وهذا النظام يتيح لثلاثة موظفين أو أكثر التجمع والعيش والعمل معا في جزيرة جيجو أو مقاطعة كانغ وان أو منطقة نام هيه وغيرها من الأماكن التي يريدونها، بينما توفر الشركة تكاليف الإقامة والمواصلات والوجبات. وتشجع الشركة هذا النوع من العمل لتقوية الروابط والتعاون بين موظفيها. ومن جانبها تدعم الحكومة الكورية الشركات في تنفيذ نمط "وركيشون" لأنها ترى أن هذا النمط من العمل يساعد في تفعيل الاقتصاد الإقليمي من خلال السياحة. وبالفعل قامت مؤسسة السياحة الكورية بتجربة مشروع وركيشون في ثماني مناطق محلية منذ شهر مارس إلى شهر يوليو من هذا العام، وشاركت فيه إحدى عشرة شركة بما في ذلك شركة "تيمون". ووفقا لتحليل أجرته المؤسسة حول التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هذا النوع من العمل، من المتوقع أن تبلغ قيمة التأثير المباشر حوالي ثلاثمائة وخمسين مليار وون، أي ما يعادل حوالي مائتين وستين مليون دولار.