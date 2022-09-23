مكتبات محلية تصدر مجلة تتناول حياة سكان منطقة كوي سان





أصدرت مجموعة من أصحاب المحلات الصغيرة لبيع الكتب في منطقة "كوي سان괴산" أول مجلد من مجلة "توك 툭" التي تتناول مختلف سكان وأماكن المنطقة يوم الثامن في شهر سبتمبر الماضي. وقال السيد "بيك تشانغ هوا 백창화" ممثل "شبكة ثقافة الكتب في كوي سان"، إن السبب في إصدار المجلة هو أنه كان قد انتقل إلى تلك المنطقة قبل أحد عشر عاما بحثا عن الأمل بعد أن ظل يعيش في العاصمة سيول طوال حياته، وقد شعر بالاستياء لمغادرة الشباب تلك المنطقة نحو المناطق الحضرية بحثا عن الأمل، وتوصل إلى فكرة إصدار مجلة. وبعد أن كان يشتغل في إصدار المجلات والمكتبات في سيول، اتجه إلى منطقة "كوي سان" في عام ألفين وأحد عشر وافتتح محلا صغيرا لبيع الكتب هناك في عام ألفين وأربعة عشر. وفي الشهر الماضي أسس مجلة "توك" بالتعاون مع العديد من أصحاب المحلات الصغيرة لبيع الكتب في المنطقة. وأوضح أن القرى تعتبر من المناطق المتدهورة هذه الأيام إلا أنها لا تزال تضم كثيرا من الأشياء الجميلة والمعنوية، مؤكدا على أنه سيثبت من خلال المجلة حقيقة أن مستقبل القرى مشرق. وقد انطلقت عملية مناقشة تأسيس المجلة في ربيع العام الماضي، حيث توصل عدد من أصحاب المحلات إلى إيجاد طريقة لتنشيط المنطقة. وكان هولاء قد بدؤوا في الإقامة في المنطقة منذ عام ألفين وأحد عشر، بعد أن كان قد يعملون في الطباعة والنشر والتصوير والأفلام وغيرها من مجالات الثقافة والفن في سيول. واستغرقت عملية تصميم ونشر المجلة حوالي عام ونصف، واستطاعوا الحصول على دعم مالي لنشرها من اللجنة الكورية للترويج لصناعة ثقافة الطباعة والنشر، التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة. وقد ضم عددها الأول الذي يبلغ مائتي صفحة، قصصا حول سكان "كوي سان" من المثقفين والفنانين، ومنهم السيدة "هان سُنغ جو 한승주 "مديرة مكتبة "سول مينغ إي غول 솔맹이골" والسيدة "كيم هيون سوك 김현숙" مصممة ثقافة القرية التي تكرس جهودها لتزيين القرى الآخذة في الاختفاء، والسيد "إيم وان جون 임완준" والسيدة "لي إيه ران 이애란" ممثلا مدرسة "الغابة" الثقافية اللذان يعملان على تعليم الثقافة لسكان المنطقة، والفنان "هان ميونغ تشول 한명철" الذي ينتج الدمى الخشبية. كما تحدثت المجلة أيضا عن المزارع "جو هي بو 조희부" الذي يسعى إلى نشر الزراعة العضوية، والمزارع الشاب "كيم سونغ كيون" رئيس جمعية الفلاحين في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، احتوت المجلة على عدد من المقالات والصور التي تظهر حب مؤسسي المجلة نحو المنطقة. وقاموا بطباعة ألفي نسخة من العدد الأول، وقد تم بيعها كلها تقريبا، ولهذا يعدون لطباعة نسخة ثانية. ويخطط مؤسسو المجلة لإصدار عد واحد من المجلة سنويا باستمرار إذا سمحت الظروف لهم بذلك في المستقبل. كما أبدوا استعدادهم للعمل دون مقابل من أجل إصدار المجلة إذا ساعدت حتى ولو مساعدة صغيرة في إنعاش منطقة "كوي سان" المهمشة ثقافيا وفنيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي ثمانية وثلاثين ألف نسمة فقط. وسوف يقومون بتنظيم حفلة لإصدار المجلة وغيرها من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في معرض الكتاب في "كوي سان" يوم الثامن من هذا الشهر. وقال "السيد تشون جونغ هان 천정한" مدير مكتبة "ربط الثقافة" لبيع الكتب، إنه ليس هناك من ولد أو نما في "كوي سان" من بين صانعي المجلة، إلا أنهم يتحدون في إحيائها. وأعرب عن أمنياته بأن يمثل إصدار المجلة نقطة انطلاق لتحويل المنطقة إلى منطقة مليئة بالمحتويات الثقافية.