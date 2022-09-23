تنظيم مسابقة ترويجية لطهي الطعام الكوري في مدينة لوس أنجلوس

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أقيمت مؤخرا مسابقة لطهي الطعام الكوري باستخدام مكونات كورية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. ففي يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، عقد فرع لوس أنجلوس التابع لشركة كوريا للمنتجات السمكية والزراعية وتجارة الأغذية، مسابقة للترويج للطعام الكوري "هان شيك" بين جيل الشباب في الولايات المتحدة. وفي المرحلة الأخيرة من تلك المسابقة، اعتلى المسرح ثلاثة من عشاق الطعام الكوري الذين تم اختيارهم أخيرا من خلال تصفيات عبر الإنترنت. وكان "هيكتور دوهارو" المحامي في غلينديل بولاية كاليفورنيا، ولوتشيا جيمس الذي جاء من فيرجينيا، و"دونغ هيون كيم" طبيب الأسنان الكوري في سان فرانسيسكو، الشخصيات الرئيسية في ذلك اليوم. وقد تألفت لجنة التحكيم من 6 طهاة يديرون مطاعم في لوس أنجلوس ونيويورك، حيث تذوقوا وقيموا الطعام الذي أعده المتسابقون الثلاثة النهائيون بدقة. وكانت قائمة الأطعمة التي فازت بالبطولة هي: "Kimchi Waffle" التي أعدها السيد "دوهارو"، وهي عبارة عن طبق مصنوع عن طريق خلط قطع صغيرة من الكيمتشي والبصل الأخضر والمأكولات البحرية في عجينة دقيق ووضعها في ماكينة الوافل لجعلها مقرمشة. وقد وضع صوص السام جانغ السري فوق وافل الكيمتشي وقدّمه مع "ماكغولي"، وهو نوع من الخمور الكورية التقليدية المصنوعة من الأرز. وقد فاز بجائزة قدرها 2000 دولار عن "وافل الكيمتشي"، وهي أكلة بسيطة ولكن جذابة. وعادة عندما يأكل الكوريون الأطعمة الزيتية مثل جون أو الفطائر يشربون الخمور التقليدية مثل ماكغولي، وهكذا يبدو أنه قد فهم جيدا ثقافة الطعام الكورية وطبّقها جيدا. ففي مقابلة صحفية، سألوه عن شعوره بالفوز بالبطولة، فقال إنه عادة ما يحب فطائر الكيمتشي وفطائر المأكولات البحرية حقا. لذلك طوّر قائمة طعام من خلال الجمع بين هذه المكونات، واستخدم ماكينة الوافل لجعلها مقرمشة للغاية. أيضا في تلك المسابقة ظهرت أطباق مختلطة باستخدام مكونات كورية مختلفة.

على سبيل المثال، قام جيمس، الذي وصل إلى المرحلة النهائية، بصنع برغر الكيمتشي عن طريق وضع فطيرة لحم سميكة فوق خبز وتكديس الكيمتشي ولحم الخنزير فوقها. وابتكر السيد كيم دونغ هيون، المتأهل للنهائي الكوري الوحيد، طبقا رائعا يعيد صياغة البولغوغي. يبدو أن مسابقة الطهي هذه كانت الوقت المناسب للتأكيد على أن الحماس للطعام الكوري يزداد سخونة مع تطور الطعام الكوري إلى ثقافة طعام مألوفة حتى لدى الغربيين.