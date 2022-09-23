ترقب لانطلاقة موسم تساقط أوراق الخريف الملونة

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يعتبر فصل الخريف أفضل وقت لزيارة العديد من الوجهات السياحية حول العالم، نتيجة لاعتدال درجات الحرارة والطقس المشمس. وفي كوريا، يعد هذا أفضل وقت للسفر بسبب الطقس المعتدل والنسيم البارد، فضلا عن أوراق الخريف الملونة في المتنزهات الوطنية الشهيرة وشوارع وسط المدينة في جميع أنحاء البلاد. ومع اقتراب فصل الخريف بشكل جدي، لوحظت يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي، أوراق الخريف الأولى في جبل سوراك في مقاطعة كانغ وان، مما زاد الاهتمام بموسم أوراق الخريف في كل منطقة. جبل سوراك هو أول مكان يمكن أن نرى فيه أوراق الخريف في كوريا أولا. وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قالت هيئة الأرصاد الجوية الإقليمية في كانغ وان إنّ "أوراق الخريف الأولى" بدأت في جبل سوراك. وكما توقع الخبراء، ستتوسع أوراق الخريف لهذا العام لتشمل الدولة بأكملها في منتصف هذا الشهر، ومن المتوقع أن يكون لون أوراق الخريف أجمل هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. وفي جبل "سوراك"، كانت حوالي 20% من الأشجار من أعلى الجبل مصبوغة باللون الأحمر، وقد تم تسجيل "أوراق الخريف الأولى" بالفعل في نهاية الشهر الماضي. وهذا بعد يوم واحد من المعتاد وقبل يوم واحد من العام الماضي. بشكل عام، تنتقل أوراق الخريف بسرعة تبلغ 40 مترا يوميا باتجاه قاع الجبل. ومن حيث خط العرض، فإنها تتحرك بمعدل يصل إلى 25 كيلومترا في اليوم من الشمال إلى الجنوب. ومن المتوقع أن تمتد أوراق الخريف التي بدأت في جبل سوراك لتشمل معظم المنطقة الوسطى وبعض أجزاء المنطقة الجنوبية في منتصف هذا الشهر. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يكون هذا الخريف أجمل مما كان عليه في السنوات السابقة حيث إن الاختلاف في درجات الحرارة كبير وهناك العديد من الأيام الصافية والجافة. وفي كوريا، تم رفع ارتداء الكمامات الإلزامي في الهواء الطلق منذ الشهر الماضي، لذلك فإن هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في الذهاب في رحلات لم يتمكنوا من القيام بها منذ مدة طويلة بسبب فيروس كورونا، أو المشاركة في المهرجانات الإقليمية، أو الذهاب لمشاهدة أوراق الخريف.