الدكتورة آلاء عاطف: هالليو موجودة في الشارع المصري

الطبيبة المصرية "آلاء عاطف"، المراسلة الفخرية لموقع "كوريا نت"، تقول في مقابلة مع القسم العربي عبر الهاتف بين سيول والقاهرة، إن اهتمامها بكوريا بدأ وهي طفلة في السابعة من عمرها من خلال المسلسلات الكورية التي كانت تعرض في التلفزيون المصري، وقد كانت تجمع الكلمات الكورية التي تتعلمها من خلال تلك المسلسلات في دفتر خاص.

وتضيف الدكتورة آلاء أنه عندما يعطي الشخص وقتا لأنشطته فإنه يحصل على المزيد من الطاقة. كما تقول إنها تخلت مؤقتا عن فكرة استكمال الدراسة في كوريا بسبب جائحة كورونا، لكنها ستسعى إلى تحقيق أحلامها قريبا.

وتتحدث الدكتورة آلاء عن رواج وشهرة المسلسلات الكورية مؤخرا، وترى أن شهرة كوريا نفسها أثرت على ذلك الرواج بالإضافة إلى جودة تلك الأعمال، وتتحدث أيضا عن ظروف اختيارها كمراسلة لموقع "كوريا نت"، وتقول إن هذا العمل هو عمل تطوعي يخص الثقافة الكورية.

وترى الدكتورة آلاء أن الموجة الكورية هالليو موجودة في الشارع المصري رغم عدم تغطية وسائل الإعلام لأخبارها، حيث إن الكثير من الناس من مختلف الأعمار يحبون الثقافة الكورية، بما في ذلك الأغاني والمسلسلات.

وتقول الطبيبة المصرية آلاء إن أكثر ما يلفت انتباهها في الثقافة الكورية هو أن كل شيء فيها له معنى.

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