توقعات بدخول كوريا الجنوبية ضمن أكثر أربع دول تصديرا للأسلحة

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من المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة مستوى 20 مليار دولار هذا العام، مما سيمكنها من دخول قائمة أكثر أربع دول على مستوى العالم تصديرا للأسلحة.

وتوقع المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة في تقرير أصدره يوم الاثنين الماضي أن يتجاوز حجم صادرات كوريا من الأسلحة مستوى 20 مليار دولار هذا العام، إذا تم توقيع صفقات مع أستراليا وماليزيا والنرويج لتصدير أسلحة قبل نهاية هذا العام.

وقد تجاوز حجم تصدير الأسلحة الكورية مستوى 10 مليارات دولار منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس سنوي.

وكان متوسط حجم تصدير الأسلحة الكورية يتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر الماضية، لكنه شهد زيادة كبيرة في العام الماضي، ليصل إلى 7.25 مليار دولار، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الأسلحة نتيجة لتغير البيئة الأمنية العالمية.

كما يعود السبب في زيادة صادرات الأسلحة الكورية إلى التنوع في الأسواق والأسلحة.

وأشار تقرير المعهد إلى أنه تم توسيع آفاق أسواق تصدير الأسلحة الكورية التي كانت تقتصر على آسيا وأمريكا الشمالية، لتشمل في الآونة الأخيرة الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوقيانوسيا وأفريقيا.

وأضاف التقرير أن منتجات التصدير صارت تشهد أيضا تنوعا لتحتوي على دبابات وطائرات وصواريخ، بعد أن كانت تقتصر على الذخائر والسفن.

وقد وقعت كوريا الجنوبية صفقة تبلغ قيمتها 14.8 مليار دولار مع بولندا في شهر يوليو الماضي لتصدير دبابات من طراز "كي 2"، وعربات مدرعة، وطائرات هجومية خفيفة من طراز "إف إيه 50".

ومن بين أبرز الأسلحة التي تصدرها كوريا هذا العام، الدبابات من طراز "كي 2"، ومدافع الهاوتزر من طراز "كي 9"، والطائرات المقاتلة الخفيفة من طراز "إف إيه 50".

وتتميز هذه الأسلحة بأدائها المتفوق وأسعارها المنخفضة مقارنة بالأسلحة المماثلة من الدول المتقدمة، مما جلعها أسلحة تصديرية رئيسية لكوريا الجنوبية.

وتُجرى حاليا مشاورات بين كوريا وكل من أستراليا وماليزيا ومصر لتصدير كمية كبيرة من الأسلحة، حيث من المتوقع أن يتم توقيع صفقة مع أستراليا لتصدير ما يتراوح بين 5 مليارات و7.5 مليار دولار من العربات المدرعة من طراز "ريد بيك"، وصفقتين مع كل من النرويج ومصر لتصدير دبابات من طراز "كي 2" بما قيمته 1.7 مليار دولار وملياري دولار على التوالي، وصفقة أخرى مع ماليزيا لتصدير ما قيمته 700 مليون دولار من الطائرات المقاتلة "إف إيه 50".

وإذا تم توقيع هذه الصفقات بالفعل قبل نهاية هذا العام، فسوف يتجاوز إجمالي حجم صادرات كوريا من الأسلحة مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية هذا العام.