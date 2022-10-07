المغرب يتسلم ناقلة نفط من كوريا الجنوبية

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أعلن سعادة السفير "شفيق رشادي" سفير المغرب لدى سيول عن تسلم المغرب رسميا سفينة النفط "شالة" من كوريا الجنوبية.

وقال السفير المغربي: " لقد سررت بحضور حفل تسليم سفينة النفط "شالة" التي تم تقديمها كعلامة على التعاون المثمر بين "بيتروكاب"، وهي شركة مغربية لشحن المنتجات البترولية، و"ديه سون"، وهي شركة كورية لبناء السفن والهندسة.

وأضاف السفير "شفيق رشادي" أن اختيار "شالة" كاسم لهذه السفينة غني بالمعاني التاريخية للمغرب، لأن اسم السفينة ينتمي إلى أحد أقدم المواقع الأثرية في المغرب.

وتابع قائلا إن هذا التعاون يأتي في لحظة مميزة، حيث تحتفل المغرب وكوريا الجنوبية هذا العام بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت شركة "بيتروكاب" المغربية قد أبرمت صفقة بقيمة 20 مليون دولار مع شركة "ديه سون" الكورية لبناء ناقلة نفط يبلغ وزنها 9 آلاف طن، يوم التاسع من شهر فبراير من العام الماضي.