السفارة الكورية لدى الجزائر تنظم أسبوعا ثقافيا

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أعلنت السفارة الكورية لدى الجزائر عن تنظيم الدورة السابعة للأسبوع الثقافي الكوري خلال الفترة من العاشر وحتى العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة الكورية إن فعاليات الأسبوع الثقافي تضم العديد من الأنشطة المختلفة التي يمكن للجمهور الجزائري من خلالها التعرف على الثقافة والفنون الكورية.

ومن بين الفعاليات الثقافية التي سيتم تنظيمها ضمن هذا الأسبوع الثقافي: معرض للخط الكوري والعربي يقام خلال الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من أكتوبر في رواق "محمد راسم" للرسومات وسط العاصمة الجزائر، ونهائي لمسابقة اللغة الكورية تحت شعار "ماذا تمثل لك كوريا ولغتها؟" يوم السابع عشر من أكتوبر في قصر الثقافة.

كما سيتم عرض فيلم كوري بعنوان "الهروب إلى مقديشو" يوم التاسع شعر من أكتوبر في قاعة "ابن خلدون". وسوف يمكن أيضا للجمهور الجزائري الاستمتاع بتجربة أطعمة كورية سيتم طهيها مباشرة بواسطة شيف كوري.



