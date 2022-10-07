كوريا والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الثقافية

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قام القنصل العام الكوري في دبي "مون بيونغ جون" بزيارة لرئيس هيئة الشارقة للكتاب "أحمد العامري" في مقر الهيئة لتبادل الآراء معه حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثقافي بين الشارقة وكوريا الجنوبية.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بمشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف على معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2023، والاستعدادات التي تعمل عليها هيئة الشارقة للكتاب لإعداد أجندة ثقافية ومتكاملة للمشاركة في هذا الثقافي الدولي، وإبراز مشروع إمارة الشارقة الثقافي بعد الإعلان عن اختيار الشارقة لتمثيل الثقافة الإماراتية والعربية أمام الجمهور الكوري والآسيوي في المعرض.

كما بحث الجانبان ترسيخ التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في مجال الارتقاء بصناعة وتسويق الكتب، وتنسيق مشروعات الترجمة بين هيئة الشارقة للكتاب والهيئات النظيرة لها في كوريا الجنوبية، وتعزيز الصلات بين الناشرين والمبدعين الكوريين والعرب، وفتح الأبواب أمامهم للمشاركة في المعارض والمهرجانات.

وقال "العامري" إن كوريا الجنوبية تمتلك إرثا تاريخيا ثقافيا وحضاريا كبيرا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين المبدعين وصناع الكتب والناشرين في الإمارات ونظرائهم الكوريين.

ووصف زيارة القنصل العام الكوري لمقر هيئة الشارقة للكتاب بأنها استكمال لعلاقات متواصلة وجهود عمل مشتركة قادتها الشارقة منذ عقود، مشيرا إلى أن هيئة الشارقة للكتاب ستمثل الثقافة العربية في معرض سيول الدولي للكتاب، وفي المقابل كان معرض الشارقة الدولي للكتاب نافذة تطل منها حركة النشر الكورية على المنطقة العربية.

وبدوره، أكد القنصل العام الكوري "مون" على أن كوريا الجنوبية تربطها علاقات متينة مع إمارة الشارقة، معربا عن سعادته باستضافة إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2023.

كما أعرب عن اعتقاده بأن هذه الاستضافة ستشكل خطوة نوعية وفرصة كبيرة لتعزيز العلاقات مع الثقافة العربية من خلال إمارة الشارقة.