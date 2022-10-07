الدكتورة نبيلة يون أون كيونغ تفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسماء الفائزين بجائزته في دورته الأولى للعام 2022 بفروعها الأربعة، وهي فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها، وفرع حوسبة اللغة العربية وخدماتها بالتقنيات الحديثة، وفرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، وفرع نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية عن فئتي الأفراد والمؤسسات.

وهنأ صاحب السمو الأمير "بدر بن عبد الله بن فرحان" وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الفائزين بالجائزة، والمترشحين لنيلها نظير ما قدموه من إسهامات جادة لخدمة اللغة العربية، وتعزيز الهوية اللغوية.

وأشاد بالأرقام والإحصائيات التي وصل إليها التسجيل والمشاركة في الجائزة من قبل المؤسسات والأفراد.

وقال إن تلك الأرقام والإحصائيات تشير إلى مدى الاهتمام باللغة العربية، وتؤكد مكانتها لدى المختصين والخبراء والمعنيين وذوي الجهود البارزة في خدمة اللغة العربية على الصعيدين المحلي والعالمي، أفراداً ومؤسسات.

وفي فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها من جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مُنحت الجائزة للدكتورة "نبيلة يون أون كيونغ" الأستاذة في القسم العربي بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في فئة الأفراد. ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر تهانيها للدكتورة "نبيلة" على فوزها بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي، وأعتقد أن فوزها بهذه الجائزة جاء تقديرا لإنجازاتها البحثية المتميزة وأنشطتها التعليمية وأنشطتها الأخرى المتعلقة بالثقافة العربية واللغة العربية داخل وخارج البلاد.

قالت الدكتورة "نبيلة" إنها تفتخر شخصيا بالفوز بجائزة الملك سلمان العالمي للغة العربية، وأضافت أنها تود أن تتشارك هذا الفخر مع الأساتذة الآخرين والأشخاص العاملين في مختلف المجالات ذات الصلة باللغة العربية، والذين لم يدخروا جهدا في خدمة اللغة العربية في كوريا الجنوبية.

وفي فئة المؤسسات من فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها، تم منح الجائزة لشركة "العربية للجميع".

وفي فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، منحت الجائزة للدكتور "نزار يحيى عبد السلام حبس" في فئة الأفراد، ولـ"الشركة الهندسية لتطوير النظم الرقمية" في فئة المؤسسات.

وفي فرع أبحاث اللغة العربية وداراتها العلمية منحت الجائزة للدكتور "الأزهر الزناد" في فئة الأفراد، ولـ"دار الفيصل الثقافية" في فئة المؤسسات.

أما فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع مبادرات مجتمعية لغوية فقد منحت جائزته إلى الدكتور "عبد العزيز بن علي الحربي" في فئة الأفراد، ولمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في فئة المؤسسات.

وقد مر المترشحون لنيل الجائزة في ثلاث دورات تحكيمية متعاقبة أشرفت عليها لجان مستقلة مكونة من 18 حكما من 6 دول مختلفة.