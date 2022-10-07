المركز الثقافي الكوري في القاهرة يختتم فاعليات معرضه للكتاب

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اختتم المركز الثقافي الكوري معرض الكتاب "لنقرأ معا" والذي استضافته مكتبة مصر العامة على مدار 5 أيام بهدف التعرف على الأدب الكوري الذي بات يحظى بشعبية متزايدة جنبا إلى جنب مع الدراما والسينما الكورية وأغاني الكيبوب، والكتب الكورية المترجمة للغة العربية.

وقد تم خلال المعرض عرض مجموعة متنوعة من الكتب الكورية، منها كتب للأطفال وروايات كورية، بالإضافة إلى كتب تعليمية ودوريات صادرة باللغة الكورية.

وشارك في المعرض دارا نشر "صفصافة" و"المحروسة" المصريتان، حيث قدمتا أحدث إصداراتهما من الأدب الكوري المترجم للغة العربية.

وقدم المعرض لزواره أجواء مثالية لممارسة عادات القراءة على ضفاف نهر النيل، كما تمكن الزوار من التعرف على طريقة كتابة أسمائهم باللغة الكورية، والحصول على بعض الكتب والمجلات بالمجان.

وكان الحدث الأبرز في المعرض هو تنظيم أمسية أدبية للكاتب الكوري "كيم أون سو" مؤلف رواية "المتآمرون" التي ترجمها إلى اللغة العربية الكاتب المصري "محمد نجيب".

وخلال الأمسية، استعرض الروائي الكوري "كيم" المشهد الأدبي في كوريا الجنوبية، وتطرق إلى تجربته الإبداعية التي استغرقت 15 عاما حتى تمكن من كتابة روايته الأولى "الخزانة" والتي فازت بجائزة "مون هاك دونغ نيه"، وهي أرفع جائزة أدبية في كوريا الجنوبية.

وحول رواية "المتآمرون"، قال "كيم" الذي اعتاد على الكتابة يوميا في الساعات الأولى من الصباح، إن هناك أوجه شبه بينه وبين بطل الرواية، وشبّه كتابة الرواية برحلة سفر، قائلا إن الرواية كائن حي له حياته وأسلوبه الخاص.

وأعرب "كيم" عن سعادته بالإقامة في مصر، وقال إن زيارته لمصر بمثابة حلم للعديد من الكوريين بسبب حضارتها الفريدة وآثارها الرائعة، كما أعرب عن انبهاره بالشعبية التي حظيت به روايته بين الشباب المصريين بعد ترجمتها للغة العربية.

وعلى هامش المعرض، أقيمت 4 ندوات حول أدبيات الترجمة بمشاركة طلاب قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس، وذلك بهدف تشجيع الأجيال الجديدة من متحدثي اللغة الكورية على المشاركة بفاعلية في حركة الترجمة بين كوريا الجنوبية ومصر.