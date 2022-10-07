تزايد اهتمام الأجانب باللغة الكورية

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يولى الشعب الكوري والحكومة أيضا اهتماما خاصة باللغة الكورية والأبجدية الكورية، من خلال الاحتفال بيوم "هانغول" كإجازة، لكن في الحقيقة اللغة الكورية تحظى بمحبة وشعبية من قبل الأجانب أكثر من الكوريين. ويمكن ملاحظة ذلك هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، خاصة بين الشباب في الجيل الجديد الذين يفضلون تقصير الكلمات، والخلط بين اللغة الكورية واللغات الأجنبية، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، والحروف الصينية" هان زا" بوجه خاص. فوق ذلك، ظهرت بعض الكلمات التي تمت إعادة بنائها من خلال تغيير الحروف الثابتة أو الحروف المتحركة، أو تدويرها من فوق إلى تحت، أو تغيير أسلوب قراءة الحروف. لذلك أصبح من الصعب التفاهم والتواصل بين جيل الكبار وجيل الصغار. بحيث اصبح جيل الكبار لا يستطيع قراءة تلك المصطلحات أو فهم معانيها إطلاقا، بذلك ظهرت لغة جديدة مقتصرة على هذا الجيل الجديد.

وفي الوقت الذي يبتعد فيه الجيل الجديد في كوريا عن استخدام اللغة الكورية والأبجدية الكورية بشكل صحيح أو كما هي، يسعى محبو الثقافة الكورية إلى الاقتراب من اللغة الكورية. و من أجل فهم ثقافة دولة أخرى، فإن أفضل طريقة هي تعلم لغتها، فهي الخطوة الأولى لتعلم وفهم ثقافتها. على سبيل المثال، عندما أحرز المسلسل الكوري "لعبة الحبار" جوائز في 6 مجالات ضمن الجوائز العالمية مؤخرا، ارتفعت أصوات تشدد على ضرورة تعلم اللغة الكورية والثقافة الكورية للاستمتاع بالثقافة الكورية بشكل تام. حيث شعر بعض المتفرجين بنقص بعض المشاعر في اثناء مشاهدة حلقات المسلسل، المصحوبة بعناوين مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، حيث كانت تلك الترجمة رائعة للغاية. لذلك يزداد عدد الأجانب الذين يسجلون في برامج تعلم اللغة الكورية في مراكز "سيجونغ" في الخارج.

تجدر الأشارة الي أنه كان قد تم تأسيس تلك المراكز لتعريف شعوب العالم بالثقافة واللغة الكورية، وقد زاد عددها من 180 مركزا في 60 دولة في عام 2019، إلى 213 في 78 دولة في عام 2020، ثم إلى 234 مركزا في 82 دولة العام الماضي. هذا العدد يزداد حتى وسط جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ أغلب البرامج بدون صعوبة عبر الإنترنت.