مركز سيجونغ يحقق حلم طلاب أجانب في تعلم اللغة الكورية

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حققت سيدة كينية تدعى "بليس أونديانغ كو"، أحلامها لتصبح مدرسة للغة الكورية في كينيا، وذلك بفضل مركز "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية. وكانت السيدة بليس أونديانغ درست ضمن الدفعة الأولى من المنح الدراسية التي يقدمها مركز "سيجونغ" للطلاب الكينيين، حيث درست اللغة الكورية هناك فور تخرجها من المدرسة الثانوية. في اثناء ذلك، سمعت حول وجود فرصة للدراسة في جامعة "سوك ميونغ" للبنات في كوريا بمنحة دراسية، أي بدون حاجة لتحمل الرسوم الدراسية. حيث كانت لديها رغبة في السفر إلى كوريا والدراسة فيها، لكن كان لديها مشكلة، حيث أنها لم تحصل على شهادة تخرج من المدرسة الثانوية، بسبب كونها كانت فقيرة ولم تتمكن من تسديد الرسوم المدرسية. وبدون شهادة تخرج، لا تستطيع التقدم بطلب للمنحة الدراسية.

في هذا السياق، كان قد زار رئيس مركز "سيجونغ" في مدينة "نيروبي" عاصمة كينيا، مدرستها الثانوية على بعد حوالي 70 كيلومترا، لتسديد الرسوم بدلا منها، والبالغة أربعمائة دولار تقريبا. وأخيرا، استطاعت السفر إلى كوريا ضمن الحاصلين على المنحة الدراسية، والدراسة في الجامعة الكورية، حيث تخصصت في قسم وسائل الإعلام، وبعد التخرج من الجامعة، استمرت في مرحلة الماجستير في قسم التسويق. ثم رجعت إلى كينيا، لأنها تريد تدريس اللغة الكورية في بلادها، حيث أكملت في مركز "سيجونغ" برنامج تدريب المعلمين في تدريس اللغة الكورية. وحاليا، عُينت كمدرسة للغة الكورية في جامعة "كينياتا" بدءا من شهر سبتمبر من هذا العام.

الجدير بالذكر أن هناك عددا كبير من الدارسين في مراكز "سيجونغ" في بلدانهم حول العالم، والذين يطمحون أن يصبحو معلمين بعد ذلك.