العروض الفنية الكورية تغزو العالم بخطى ثابتة

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مؤخراَ، زاد تأثير العروض الكورية في أسر قلوب الشعوب حول العالم، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته الأغاني الكورية "كي ـ بوب"، والأفلام الكورية والمسلسلات الدرامية، واللغة الكورية. وبدأ تحدي العروض الكورية بالفعل، حيث يطرق العرض "نان تا" وهو عرض غير لفظي، باب مسرح برودواي في مدينة "نيويورك" الأمريكية، ويعتبر مركزا للعروض الفنية الغنائية على مستوى العالم. ويعتبر عرض "نان تا" أصل الثقافة الكورية، حيث قدمت الفرقة هذا العرض على ذلك المسرح من قبل 19 سنة، قبل اندلاع حمى الثقافة الكورية هناك وعلى مستوى العالم. حيث قدمت الفرقة في عام 1997، العرض الكوميدي غير اللفظي باستخدام أدوات المطبخ، وأداء باستخدام الآلات الموسيقية الكورية التقليدية.

تجدر الأشارة الى أنه يوجد في كوريا مسرح مخصص لهذا العرض، حيث يُعرض بشكل دائم، أي كل يوم على مدار السنة في مسرحان، واحد يقع في العاصمة سيول، والثاني في جزيرة جيجو. وقد كان مفضلا في الماضي، لكن اهتمام الناس انخفض نظرا لظهور أنواع ثقافية وترفيهية جديدة. لكن في الآونة الأخيرة، يزداد عدد المتفرجين مجددا، ورجع اهتمام الناس، من الكوريين والأجانب أيضا. وخلافا للأفلام والمسلسلات، ففي هذا العرض يمكن مشاهدة حركات الأبطال والمشاركين على المسرح بشكل حقيقي، وهذه هي أكبر متعة يتميز بها. كما أن هذا العرض يجري بدون كلام، أي بدون أي عائق لغوي، لذلك شاهده 14,563 ألف متفرج خلال 25 سنة، حيث تم تقديمه في 59 دولة.