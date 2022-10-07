بلدية بوسان تنظم عرضا لطائرات الدرون لدعم بوسان لاستضافة إكسبو

ⓒ Busan Metropolitan City

من المتوقع أن يقام عرض خاص لطائرات الدرون تحت شعار "بي تي إس" بالقرب من جسر "كوانغ آن" الكبير يوم السبت القادم الذي سيتم فيه تنظيم عرض غنائي خاص للفرقة تعبيرا عن التطلع للنجاح في استضافة إكسبو بوسان العالمي لعام ألفين وثلاثين. وقالت بلدية بوسان وإدارة منطقة "سو يونغ 수영" إنهما ستنظمان عرض طائرات الدرون على شاطئ "كوانغ آن ري" في المدينة بدءا من الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم بعد اختتام عرض بي تي إس. وأوضحتا أن العرض يستهدف مواصلة مشاعر الإعجاب الناتجة عن عرض الفرقة والإعراب عن الترحيب والشكر لهواة الفرقة في مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يضم العرض عددا من المحتويات التي تصور أعضاء الفرقة السبعة باستخدام طائرات الدرون وبصحبة بعض أغاني الفرقة المحبوبة. وسوف يتم بث العرض بثا حيا عبر قناة إدارة منطقة "سو يونغ" على يوتيوب.

من ناحية أخرى، من المتوقع إقامة الدورة العشرين لمهرجان "كوانغ آن ري" لصيد الأسماك من أجل إتاحة الفرصة للسياح المحليين والأجانب لتجربة ثقافة صيد السمك الكورية التقليدية.