مدينة تشونغ جو تطور طريقة لدمج تربية الأسماك والزراعة المائية

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تجري إحدى المزارع المحلية بحثا في طريقة زراعة خاصة، تستهدف زراعة الأسماك والخضروات معا. وصرحت بلدية "تشونغ جو" بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ أمس بأن مركز تقنية الزراعة التابع لها قد نجح في شهر مارس الماضي بالتعاون مع شركة "ويل فارم إي آي سي 웰팜이에이씨" للزراعة في تطوير طريقة زراعة تسمى "أكوابونيكس Aquaponics" تتمثل في دمج تربية الأسماك والزراعة المائية بحيث يمكن حصاد بعض الخضروات.

يُذكر أن مصطلح "اكوابونيكس" هي كلمة مركبة من الكلمة الإنجليزية "أكواكولتشور Aquaculture أي "تربية الأسماك"، والأخرى "هيدروبونيكس Hydroponics" أي" الزراعة المائية"، ومن ثم يشير المصطلح إلى طريقة زراعة صديقة للبيئة لا يتم فيها إهدار المياه المتسخة الناتجة عن تربية الأسماك بل إعادة استخدامها في زراعة النباتات. وعادة تواجه مزارع الأسماك صعوبة في تكرار تغيير تلك المياه التي تضم الكثير من المواد العضوية، مثل فضلات الأسماك.

في هذا السياق، قال المعهد الكوري لتقنية علوم البحار إن نظام "أكوابونيكس" المتميز بإعادة تدوير المياه يسهم في توفير تسعين بالمائة من المياه بالمقارنة مع مزارع الأسماك العادية. وتحتوي الشركة المشاركة في البحث التجريبي على ثلاثة خزانات للمياه بسعة خمسة أطنان، وأجهزة للترشيح، واثني عشر حقلا للزراعة المائية، حيث تقوم بتربية بعض الأنواع من الأسماك كما تقوم بزراعة مختلف أنواع الخس في حقول الزراعة المائية. وأوضح رئيس الشركة "بارك بيونغ سو" أن مزارع الأسماك العادية تشهد زيادة في كثافة الأمونيا بسبب فضلات الأسماك، إلا أنه يمكن الحصول على مياه مصفاة من خلال تطبيق نظام أكوابونيكس دون استخدام مرافق إعادة المعالجة. ويكمن مبدأ نظام الزراعة في هذه المزارع في تدوير خمسين طنا من المياه بلا انقطاع. وتحتوي المياه الموجودة في الخزانات على كمية كبيرة من المواد العضوية بسبب العلف وفضلات الأسماك. وإذا انتقلت هذه المياه إلى أجهزة الترشيح، تقوم كائنات حية دقيقة طبيعية بتحليل الأمونيا، ومن ثم تحتوي المياه على نترات ومعادن مختلفة، أما النباتات في حقول الزراعة فتقوم بامتصاص النترات وغيرها من المياه المنقولة من أجهزة الترشيح ثم تقوم بتصفية المياه. وفي المزرعة يتم تدوير سبعين لترا من المياه في الدقيقة الواحدة على مدار أربع وعشرين ساعة. وخاصة لا يتم استخدام أي مبيدات أو أسمدة في زراعة الخضروات من أجل إعادة استخدام المياه التي يتم الحصول عليها من حقول الزراعة في مزارع الأسماك.

في هذا الصدد، قالت السيدة "سين يونغ مي 신영미" مديرة قسم الزراعة في بلدية "تشونغ جو" إن الزراعة المائية تحتاج إلى التوقف لمدة شهرين من أجل التخلص من المواد السامة في التربة بعد الحصاد، بينما نظام أكوابونيكس عبارة عن طريقة زراعة صديقة للبيئة لا يتم فيها استخدام مبيدات، ولذلك يسمح بالزراعة طوال السنة دون توقف. وتنوي بلدية "تشونغ جو" نشر هذا النوع من طرق الزراعة من أجل حماية البيئة وزيادة دخل المزارعين في آن واحد في المستقبل.