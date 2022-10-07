إدراج خطوط يدوية لمسنات كوريات في تطبيق أوفيس

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من المتوقع أن يتم تزويد برنامج "إم إس اوفيس" بعد برنامج "هان كوم اوفيس" بخط مسنات "تشيل كوك 칠곡" من أشكال الخطوط على الكمبيوتر. تجدر الإشارة إلى أن هذا الخط الجديد ناتج عن تحويل حوالي عشرة آلاف صفحة من الكتابات اليدوية التي كتبها عدد من المسنات المقيمات في قرية "تشيل كوك" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية إلى خط خاص لكتابة المستندات على الكمبيوتر. وقالت إدارة القرية والمعهد الكوري لثقافة المعلومات مؤخرا إن خمسة أنواع من خط المسنات سيتم تطبيقها على إم إس أوفيس بحيث سيكون بالإمكان استخدام هذا الخط في إم إس ورد وباور بوينت وغيرهما بعد أن بدأ استخدامه رسميا في البرنامج المحلي ذي الصلة منذ العام الماضي.

يُشار إلى أن هذا الخط تم صنعه في شهر ديسمبر من عام ألفين وعشرين من أجل حفظ خطوط المسنات اللاتي تعلمن الحروف الكورية لأول مرة في مدرسة محو أمية الكبار التي تديرها إدارة منطقة "تشيل كوك" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ. واختارت إدارة قرية "تشيل كوك" خمسة أنواع من بين أربعمائة من الخطوط التي كتبتها المسنات اللاتي درسن الحروف الكورية في المدرسة، حيث اختيرت المسنات "كيم يونغ بون 김영분" في سن السادسة والسبعين، و"كوان آن جا 권안자" في سن الثامنة والسبعين. كما اختيرت "لي وان سون 이원순" في سن الخامسة والثمانين، و"لي جونغ هي 이종희" في سن الثمانين، و"تشو يو اول 추유을" في سن الثامنة والثمانين. وهؤلاء المسنات ظللن يتدربن على الكتابة اليدوية على حوالي ألفين صفحة من الورق لمدة أربعة أشهر تقريبا من أجل صنع أشكال الخط. ومن ثم قامت الإدارة بجمع وتسليم حوالي عشرة آلاف صفحة منها إلى شركة منتجة للخطوط. ونتيجة لذلك تم إنتاج خط مسنات تشيل كوك. ويحظى هذا النوع من الخطوط الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني قريبا بشعبية ثابتة بين الجمهور. وقال أحد السكان في قرية "تشيل كوك" إنه يرى العديد من اللافتات التي يتم فيها استخدام خط المسنات عندما يمشي في الشوارع. وعندما تم تزويد برنامج هان كوم اوفيس بهذا الخط، زارت المسنة "تشو يو اول" إدارة قرية تشيل كوك ومعها صندوق من المحاصيل الزراعية التي حصدتها بنفسها مثل الطماطم والخيار والباذنجان، وطلبت تسليمها إلى الشركة المنتجة للبرنامج. وهذه الأنواع الخمسة من الخطوط يمكن لأي شخص تحميلها من خلال زيارة موقع إدارة المنطقة عبر الإنترنت.