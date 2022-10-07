تزايد رغبة طلاب الجامعات في خلع الأقنعة داخل المباني الدراسية

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تبين أن سبعة من بين كل عشرة طلاب في الجامعات الكورية يرغبون في خلع الأقنعة داخل المباني بما في ذلك قاعات المحاضرات والمكتبات. جاء ذلك في استطلاع أجرته منصة "كاتشي 캐치" لمعلومات فرص العمل، على ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين من طلاب الجامعات في سن العشرينيات مؤخرا، حيث وجدت أن ثمانية وستين بالمائة منهم يرغبون في خلع الأقنعة حتى في الأماكن الداخلية، بينما أجاب اثنان وثلاثون بالمائة منهم بأنهم لا يرغبون في ذلك. وحول أسباب الرغبة في خلع الأقنعة، قال ثمانية وثلاثون بالمائة منهم بالتراجع في عدد الإصابات الجديدة، بها بينما قال اثنان وعشرون بالمائة منهم بالاعتقاد بعدم ضرورة الفصل بين ارتداء الأقنعة في الداخل والخارج. وأجاب عشرون بالمائة منهم بالمضايقة الناتجة عن ارتدائها، بينما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بانعدام الخطورة التي تدعو لارتدائها. ولكن بالنسبة لأسباب الاعتراض على خلع الأقنعة في الداخل، أجاب أربعة وستون بالمائة منهم بالقلق من انتشار الوباء مجددا. وأجاب خمسة عشر بالمائة منهم بتعودهم على ارتدائها، بينما أجاب أحد عشر بالمائة منهم باحتمال نشوء متحورات جديدة من فيروس كورونا في أي وقت. وحول الموعد المناسب لرفع نظام ارتداء الأقنعة في الداخل، أجاب أربعة وأربعون بالمائة منهم بالوقت الحاضر فورا، بينما أجاب ثلاثون بالمائة منهم بأنه في غضون هذا العام، وقال عشرة بالمائة منهم بعدم خلعها حتى يتم التخلص بشكل كامل من الوباء. وردا على سؤال حول ما إذا كانوا قد خلعوا الأقنعة في الخارج بالفعل بعد رفع نظام ارتدائها في الخارج بدءا من السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، قال خمسة وستون بالمائة منهم بعدم ارتدائها في الخارج، بينما قال خمسة وثلاثون بالمائة منهم بالاستمرار في ارتدائها في الخارج أيضا.