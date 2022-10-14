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جي أوه دي تقيم حفلا غنائيا بمناسبة نهاية العام

#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-13

من أغانى القمة

ⓒ IOK Company

ستقيم فرقة "جي أوه دي" حفلا غنائيا بمناسبة نهاية العام، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي يشارك فيها أعضاء الفرقة بأكملهم في حفل غنائي، حيث كانت آخر مرة تقيم فيها الفرقة حفلا غنائيا في عام 2018، بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على ترسيمها.

وسيقام الحفل القادم خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من شهر ديسمبر في أرينا الغمباز الأولمبي داخل الحديقة الأولمبية في جنوب سيول.

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