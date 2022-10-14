سوزي تكشف عن أغنية جديدة





كشفت المطربة السابقة والممثلة "سوزي" عن ألبوم منفرد رقمي بعنوان "رداء" يوم السادس من أكتوبر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الممثلة "سوزي" ألبوما منفردا رقميا منذ أن كشفت عن ألبومها المنفرد الرقمي السابق بعنوان " قمر اصطناعي" في شهر فبراير الماضي.

وقد بدأت "سوزي" ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2010 كعضوة في فرقة "ميس إيه"، وبدأت مسيرتها التمثيلية في عام 2011 من خلال التمثيل في مسلسل "دريم هاي" لقناة "كي بي إس".