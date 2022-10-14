ستري كيدز تضيف مواعيد ومواقع جديدة إلى جولتها العالمية

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أضافت فرقة "ستري كيدز" مواعيد ومواقع جديدة إلى جولتها العالمية الثانية.

وأعلنت وكالة "جي واي بي" عن زيادة عدد الحفلات ضمن جولة الفرقة في أمريكا الشمالية، وإضافة بعض المواقع في آسيا وأوقيانوسيا ليتم فيها إقامة حفلات للفرقة.

وقد بدأت فرقة "ستري كيدز" جولتها العالمية الثانية بحفل أقامته في سيول يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي، بعد عامين وخمسة أشهر من جولتها العالمية الأولى في عام 2019.

وكشفت الفرقة عن ألبومها الكامل الجديد السابع بعنوان "ماكسدانت" يوم السابع من أكتوبر الجاري.