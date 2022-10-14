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تم إدراج أغنية "شت داون" لفرقة "بلاك بينك" على قائمة "بيلبورد هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي، باحتلال المركز الثامن والثمانين، فيما احتلت الأغنية المركز التاسع في قائمة "بيلبورد 200 " العالمية.

أما أغنية الفرقة بعنوان "السم الوردي" فاحتلت المركز الرابع عشر في قائمة "بيلبورد 200" العالمية، مدرجة بذلك ضمن القائمة للأسبوع السابع على التوالي.

من جهة ثانية، احتلت أغنية "بين واحد واثنين" لفرقة "توايس" المركز التاسع والعشرين بعد المائة في قائمة "بيلبورد 200" العالمية، في حين احتلت أغنية الفرقة الأخرى بعنوان "توك ذات توك" المركز الخامس والسبعين في نفس القائمة.