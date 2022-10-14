غم كانغ سان تاريونغ / كي صُنغ بال كيونغ / شين كوان دونغ بيول غوك

عُرف جبل "غم كانغ" على مر العصور بأنه الجبل الأكثر جمالًا وسحرًا في كوريا. فهو يضم العديد من المناطق الطبيعية الخلابة، وقد بلغ جماله درجة كبيرة دفعت الناس لإطلاق اسم مختلف له مع كل فصل من فصول السنة. ففي الربيع، يطلق عليه اسم جبل: غم كانغ. ويزين الربيع الجبل بأوراقه الخضراء الجديدة والزهور متنوعة الألوان التي تتفتح لتغطي الجبل بالكامل في مشهد ملون حيوي رائع. وفي الصيف، يطلقون عليه اسم "بونغ ريه سان 봉래산". وكانوا يقولون إنه مكان تمر به الكائنات المقدسة. وكلمة "بونغ ريه" تشير إلى عشبة النار وأنواع أخرى من الأعشاب التي تتوفر بكميات كبيرة على الجبل، فتغطيه باللون الأخضر وتشبعه بالرائحة الزكية المنعشة، مما كان يشجع الكائنات المقدسة على العيش هناك، في اعتقادهم. أما في الخريف، فيطلق على الجبل اسم: "بونغ أك سان 풍악산". ومقطع "بونغ" هنا يشير إلى شجرة القيقب. وهي أشجار تكثر على الجبال الكورية، وتتحول أوراقها إلى اللون الأحمر الفاقع والأصفر الذهبي في الخريف، مما يضفي سحرًا يسعد أي ناظر للجبل. أما "كه غول سان 개골산" فهو الاسم الذي كان يطلق على الجبل في الشتاء، ويعني: العظام العارية، وهو يشير إلى الأشجار التي تتساقط أوراقها، والصخور التي تنحسر عنها الأعشاب والطحالب، كهياكل عظمية عارية عن أي لحم. ولا شك أنها كانت تبدو ساحرة عندما يغطيها الثلج الناتج عن تساقط الثلوج الكثيف في الشتاء.

يطلق على جبل "غم كانغ" العديد من الأسماء كما رأينا، وكذلك الخريف. فالخريف له مميزات كثيرة غنية، جعلت الناس في كوريا تقول عنه: الفصل الذي ترتفع فيه السماء، ويسمن فيه الحصان. ومن الغريب أن تلك المقولة كانت تستخدم لتحذير الصينيين من غزو جماعات البدو في الشمال. ففي الصين القديمة، كانت القبائل التي تعمل في الزراعة تجني محاصيلها في الخريف، أما بدو الشمال، فلم يكن لديهم ما يحصدونه. ولذلك كانوا يلجأون إلى امتطاء جيادهم القوية وغزو مزارعي الجنوب لنهب محاصيلهم كي يتحصنوا بها من برد الشتاء وقسوته. ويطلق على فصل الخريف أيضًا اسم: فصل القراءة. لأنه الفصل الأمثل للقراءة، إذ أن جوه ليس بالحار ولا بالبارد. ولكن الجو يكون جميلًا جدًّا، فلا يمكن أن نقضي الوقت كله في القراءة في المنزل. ولذلك يكثر الناس من الخروج للاستمتاع بأوراق الخريف الملونة الساحرة. ولهذا يطلق الناس على فصل الخريف في عصرنا هذا اسم: فصل الترحال. فمن المعتاد أن نرى الطرق السريعة في كوريا مكتظة بالمسافرين المتجهين للأماكن الطبيعية الخلابة في عطلات نهاية الأسبوع في فصل الخريف الساحر. والمقطوعة التالية هي "كي صُنغ بال كيونغ 기성팔경"، وتعني: المزارات الطبيعية الخلابة الثمانية في بيونغ يانغ. وهي تصف المناظر الخلابة في الربيع التي يمكن مشاهدتها من برج "أول مي ديه 을밀대"، ومشهد القمر من استراحة "بو بيوك رو 부벽루"، والرهبان البوذيين الذين يزورون معبد "يونغ ميونغ سا 영명사" في الغروب، وصوت الأمطار المتساقطة على ساحة "إيه ريونغ دانغ 애령당" ومشهد توديع ضيف على ضفة نهر "بو تونغ كانغ 보통강"، والأشجار الخضراء على جبل "يونغ أك سان 용악산" في الخريف، وركوب القوارب في نهر "ديه دونغ كانغ 대동강"، ومشهد المياه المثلجة على منحدرات "ماتان 마탄".

يُعد "جونغ تشول 정철"، وكان أحد علماء جوسون، أحد خبراء أدب الكاسا. والكاسا هو نوع من الشعر كان يتمتع بشعبية كبيرة بين النبيلات. وهو يشبه شعر الشيجو في أنه كان يلحن ويُغنى. وقد برع "جونغ تشول" في ذلك اللون الشعري للغاية، ومن أشهر أعماله الأيقونية في ذلك المجال قصيدة "كوان دونغ بيول غوك 관동별곡". و"كوان دونغ" هي منطقة تقع شرق جبل "ديه كوان ريونغ 대관령"، وهو المكان الذي عمل فيه "جونغ تشول" كحاكم محلي. والقصيدة المذكورة تصف ملاحظاته ومشاعره حيال المناطق الطبيعية المشهورة في تلك المنطقة. وتبدأ القصيدة بشكره للملك على تعيينه حاكمًا محليًّا في منطقة "كوان دونغ" الساحرة. ثم أتبع ذلك بوصف مفصل لجبل "غم كانغ سان" وثمان مناطق طبيعية أخرى اشهرت بجمالها الخلاب. وربما كان هذا هو السبب الذي جعل جواري الكيسنغ من مقاطعة "كانغ وون" يحببن التغني بهذه القصيدة.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "غم كانغ سان تاريونغ 금강산타령" أو أغنية جبل غم كانغ، غناء "أن سوك-صُن 안숙선".

- "كي صُنغ بال كيونغ 기성팔경" غناء "باك كي-جونغ 박기종".

- مقطوعة "شين كوان دونغ بيول غوك 신관동별곡" أداء "كين هييه-سوك 김혜숙" وآخرين.