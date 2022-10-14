شريف جانغ تشانغ جين: محظوظ بالتعرف على الثقافة العربية مبكرا





الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة ترجمة القصص المصورة الكورية العربية "جانغ تشانغ جين"، واسمه العربي "شريف"، يقول في مقابلة مع القسم العربي إنه كان محظوظا بالتعرّف على العالم العربي في سن مبكرة، وأنه يستمتع باللغة والأطعمة والثقافة العربية، حيث درس اللغة العربية منذ الصف الأول في المدرسة الثانوية بعدما كان قد تعرف في المرحلة الإعدادية على العالم العربي وعلى الواجبات الدينية الإسلامية، بما في ذلك الزكاة.

ويقول إنه لا يستطيع أن يتخيل نفسه وهو يدرس أي شيء غير اللغة العربية، وأنه إذا عاد به الزمن إلى الوراء فسوف يختار اللغة العربية مجددا، وأنه كما يقول المثل المصري "من يشرب من النيل لابد أن يعود إليه مرة أخرى"، فسوف يظل يعود دائما إلى اللغة العربية. يتحدث شريف كذلك عن تجربته في المشاركة في مسابقة اللغة العربية، والتي أدت إلى تصميمه على المزيد من الدراسة، ومشاركته وفوزه بالجائزة الأولى في مسابقة ترجمة القصص المصورة، كما يتحدث عن خدمته العسكرية كجندي مترجم في الجيش، التي تركزت على ترجمة الأخبار العربية المهمة إلى اللغة الكورية.





السيد جانغ يشرح أيضا عن مشاركته في اجتماعات نموذج الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعطي بعض النصائح حول تطوير القدرة على التحدث باللغة العربية، بما في ذلك قراءة الأخبار العربية كثيرا وتدوين الكلمات الجديدة ودراستها، ويقول إن هوايته هي ممارسة الشطرنج الخاص بمنطقة شمال شرق آسيا.

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