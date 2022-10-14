مهرجان للأطعمة الكورية المخمرة في جامعة قطر





شهدت الدوحة مهرجانا خاصا للأطعمة الكورية المخمرة من الثالث إلى الخامس من هذا الشهر في جامعة قطر. وتم فيه عرض مختلف أنواع الأطعمة الكورية المخمرة، مثل المخلل الكوري التقليدي المشهور "كيمتشي"، والأطعمة المصنوعة باستخدامه، إلى جانب مجموعة مختلفة من الصلصات الكورية التقليدية.

وفي فترة المهرجان تم تنظيم مسابقة وتجربة وأنشطة أخرى لطهي الأطعمة العربية باستخدام الكيمتشي، بمشاركة عدد من طلاب الجامعة القطرية في النادي الكوري هناك، وقد لقيت رواجا كبيرا.

كما تمت دعوة زوجات السفراء الأجانب لدى قطر إلى ذلك المهرجان من أجل تقديم مختلف الأطعمة الكورية اللذيذة إليهن مما أتاح فرصة ممتازة لتقديم الثقافة الكورية، خاصة ثقافة الطعام الكوري، للمواطنين المقيمين في هذه الدولة العربية الجميلة.