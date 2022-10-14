حوار كوري إماراتي حول الرقمنة

قالت جمعية سيول للرقمنة إنها أجرت مشاورات مع بعض المسؤوليين الإماراتيين، وفي مقدمتهم وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل "عهود خلفان الرومي"، في مركز المدينة الذكية التابع للجمعية، يوم الرابع من هذا الشهر.

واستهدف الحوار بناء علاقات تعاونية بين الجمعية الكورية والجانب الإماراتي، وتقاسم مشروع بناء المدينة الذكية.

كما تقاسم الجانبان في الحوار التحقق من التكنولوجيا ودعم التحقق المتبادل بين المدن الذكية في الخارج وتوسيع التبادلات بين الشركات الناشئة والوضع الحالي لتشغيل منصة ميتافيرس سيول وخطط الابتكار القائمة على الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأعرب"كانغ يو شيك" رئيس الجمعية عن أمله في أن يسهم الحوار في بناء علاقات تعاون طويلة المدى بين الجانبين، مؤكدا على أن الجمعية ستلعب دورا قياديا في إحراز نتائج مثمرة في عصر التحول الرقمي.

ومن جانبها قالت الوزيرة الإماراتية إن بلادها تهتم كثيرا بالميتافيرس لدرجة أنها أقامت منتدى دوليا حول هذا الموضوع مؤخرا، مؤكدة على أن مشروع منصة ميتافيرس سيول الذي تنفذه الجمعية الكورية يساعد على تحقيق خطة الحكومة الإماراتية الرقمية.