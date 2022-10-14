مشروع بحث علمي كوري سعودي مشترك

قال المعهد الكوري لتصميم وتقييم العلوم والتقنية إنه أبرم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اتفاقية خاصة لمشروع بحث مشترك بقيمة مائتين وخمسين ألف دولار.

وأوضح المعهد الكوري أن شريكه السعودي عبارة عن جهاز قيادي للابتكار من خلال الأبحاث العلمية والتقنية والتعاون بين الدوائر الصناعية والأكاديمية.

الجدير بالذكر أن السعودية أعلنت عن رؤية ألفين وثلاثين من أجل تنويع النمو الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية الوطنية والابتكار، حيث تركز جهودها على بناء مجتمع قائم على العلوم والتقنية وتحقيق الابتكار.

ويستهدف المشروع المشترك بين الجانبين تطوير مؤشر القدرات الابتكارية الخاص للعلوم والتقنية في السعودية. وبهذه المناسبة قال رئيس المعهد الكوري "جونغ بيونغ صون" إن المعهد مستعد تمام الاستعداد لتقاسم تجاربه ومعارفه في مجال القدرات الابتكارية مع شريكه السعودي.