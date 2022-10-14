إقامة ندوة تدريبية في كوريا بمشاركة هيئة الأشغال القطرية

نظمت الجمعية الكورية للإنشاءات الخارجية دورة تدريبية مؤخرا بمشاركة بعض الموظفين في هيئة الأشغال في قطر.

وقالت الجمعية إنها دعت 6 موظفين من الهيئة القطرية للمشاركة في الدورة التدريبية التي بدأت في الرابع من هذا الشهر واستمرت على مدار ثلاثة أيام. يشار إلى أن شركتي "ديه وو" و"هيون ديه" الكوريتين قد تعاونتا في تنظيم تلك الدورة.

الجدير بالذكر أن الجمعية الكورية بدأت في التعاون مع السفارة الكورية لدى قطر في تنظيم هذا النوع من التدريبات منذ عام ألفين وثلاثة عشر من أجل دعم شركات الإنشاءات الكورية العاملة هناك للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية.

وقام المتدربون بجولة في محطة شي هوا للطاقة المائية وجسر كوكا الكبير وموقع إنشاء طريق كيم بو باجو السريع، حيث تعرفوا على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة التشغيلية والإدارية التي تمتلكها الشركات الكورية.

وقال مسؤول في الجمعية إن هذه الدورة ستسهم كثيرا في تحسين صورة الشركات الكورية هناك وبناء شبكة للأعمال ذات الصلة، وأكد أن الجمعية ستواصل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية بين البلدين في المستقبل أيضا.