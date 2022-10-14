إقامة مهرجان علمي في قسم العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بسيول

أقام قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية الدورة الأولى لمهرجان القسم يوم السادس من شهر أكتوبر الجاري احتفالا بمرور 57 عاما على إنشائه.

وتكوّن المهرجان من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول: مسابقة للبحوث العلمية المتعلقة بالدراسات العربية، والجزء الثاني: مسابقة للتحدث باللغة العربيةـ والجزء الثالث: مسابقة للسؤال والجواب للجرس الذهبي.

وأقيم المهرجان بكل نجاح بمشاركة حوالي 90 طالبا وطالبة في القسم. وفي مسابقة البحوث العلمية شارك 5 فرق نجحت في اجتياز المرحلة التمهيدية وقدموا بحوثهم العلمية حول مختلف الموضوعات مثل التاريخ العربي واللغة الاجتماعية والاقتصاد والقومية العربية.

وفي مسابقة التحدث بالعربية شارك 13 طالبا وطالبة تحت موضوعات متنوعة، مثل "أنا واللغة العربية" و"الدول العربية التي أريد زيارتها" و"محتويات الثقافة الكورية التي أريد تقديمها للعرب" و"محتويات الثقافة العربية التي أريد تقديمها للكوريين".

وألقى سفير دولة قطر لدى سيول "خالد إبراهيم الحمر" كلمة في المهرجان أعرب فيها عن خالص التهنئة والتبريكات لأسرة القسم العربي في الجامعة من أساتذة وطلاب وإداريين وموظفين، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي بذلها القسم العربي لمدة تزيد عن خمسة عقود في تدريس اللغة والثقافة العربية.

ومن جانبها قالت الدكتورة يون اون كيونغ رئيسة قسم العربية إن البحوث العلمية المقدمة في المسابقة العلمية كانت متنوعة للغاية ومبدعة وذات جودة أكاديمية ممتازة من حيث المحتوى، كما كانت قدرة الطلاب على التحدث باللغة العربية لدى المشاركين في مسابقة التحدث أفضل مما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يساعد هذا المهرجان طلاب القسم على بذل المزيد من الجهود لدراسة اللغة العربية وغيرها من الدراسات العربية إلى جانب تعزيز حبهم للغة والثقافة العربية.