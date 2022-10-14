



جاءت إلى كوريا لأول مرة فنانة الهيب هوب الفلسطينية "ماكي مكوك" واسمها الحقيقي "مجدل نجيم".

وعندما وصلت إلى مطار إنتشون الدولي يوم الثلاثين من الشهر الماضي، قالت إنها سعيدة بتقديم أول عرض غنائي لها في كوريا، لكنها أعربت أيضا عن الأسى لأن أسرتها وأصدقاءها المقيمين في فلسطين من الغير السهل عليهم الشعور بهذا الارتياح.

وقالت إنها تحلم بعالم بلا حدود وطنية وتتصور اختفاء حدود كل الدول على كوكب الأرض، وأنه سيكون جميلا إذا تم تأمين العدالة وحقوق الإنسان لأي شخص. وأضافت أنها تأمل في أن تساعد موسيقاها ولو بقدر قليل في هدم الجدران بين الناس.

وفي اليوم التالي من وصولها إلى البلاد أي في الأول من هذا الشهر قدمت عرضا رائعا في مهرجان قطار السلام للموسيقى في المنطقة منزوعة السلاح الذي أقيم في مدينة "تشوروان" في مقاطعة "كانغ وان".

وأوضحت أنه من النادر جدا وجود فنانة متخصصة في الهيب هوب والمجال الإلكتروني في فلسطين لأن النظرة السلبية الناتجة عن الجو الاجتماعي المتحفظ تعرضها لصعوبات، لكنها لم تشعر بخبية الأمل بل ظلت تنظم مختلف العروض في الشوارع والمطاعم والنوادي هناك.

وقد بدأت هذه الفنانة الفلسطينية في تلقي الاهتمام في داخل وخارج بلادها منذ عام ألفين وثمانية عشر حيث ألقت منصة العروض الموسيقية العالمية "بويلر روم" الضوء على الموسيقيين الشباب الفلسطينيين وكانت من بينهم.

وعادة تقيم الفنانة ماكي ماكوك في العاصمة الإدارية الفلسطينية المؤقتة "رام الله". ورغم أن تلك المدينة تعتبر من الأماكن الآمنة بعض الشيء، إلا أن موسيقاها تعكس قلق الفلسطينيين المقيمين في أحد أكثر الأماكن المضطربة في العالم.

وأشارت إلى أن الموسيقيين الفلسطينيين يواجهون صعوبات كبيرة في تقديم عروضهم في الخارج بسبب ظروف دولتهم. لكنها قالت إن الموسيقى الفلسطينية لديها هوية متميزة، خاصة أنه لا يمكن فيها استخدام عبارات مباشرة، ومن ثم تتميز كلمات الأغاني بمعانٍ مركبة وأشياء مجازية، وهو ما يعطي جاذبية للهيب هوب في رام الله.

وقالت أيضا إنها ظلت تهتم بالثقافة الكورية منذ أن كانت في أوائل العشرينيات، ولذلك علقت آمالا كبيرة على زيارتها هذه إلى كوريا، موضحة أنها بدأت تهتم بكوريا بعد مشاهدة فيلم "الولد الكبير" للمخرج "بارك تشان اوك"، وأضافت أنها تريد رؤية الكثير من المعالم السياحية في كوريا خلال إقامتها.