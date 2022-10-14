رفع سعر الفائدة الرئيسي في كوريا إلى 3%

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% إلى 3%، في محاولة لترويض التضخم المتصاعد، والسيطرة على تدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وبهذا يكون البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة الأساسي 5 مرات منذ شهر أبريل الماضي. كما تعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع سعر الفائدة بخطوة كبيرة، أي بمقدار 0.5%، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 0.5% في شهر يوليو الماضي.

وقد اتخذ البنك المركزي "خطوة كبيرة ثانية" في اجتماع لجنته النقدية الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3% لأول مرة منذ شهر أكتوبر من عام 2012.

وكان سعر الفائدة في كوريا الجنوبية قد انخفض إلى مستوى 0.5% في شهر مايو من عام 2020، بعد أن قامت اللجنة النقدية في البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة من 1.25% إلى 0.75% في شهر مارس من عام 2020، ثم بمقدار 0.25% في شهر مايو من نفس العام، وذلك بناء على توقعات باحتمال تعرض البلاد لركود اقتصادي بسبب وباء كورونا.

ومنذ ذلك الحين، تم تجميد سعر الفائدة الرئيسي 9 مرات متتالية، ليبقى عند مستوى 0.5% لمدة 15 شهرا متتالية.

وبعد ذلك، تم رفع سعر الفائدة 6 مرات، أولها في شهر نوفمبر من العام الماضي، ثم في شهر فبراير من هذا العام، و4 مرات متتالية في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، ليصل إلى 2.5%.

وأخيرا قرر البنك المركزي اتخاذ خطوة كبيرة برفع سعر الفائدة إلى 3%.

ويعود السبب الرئيسي في اتخاذ تلك الخطوة إلى التضخم المتصاعد، وسعر الفائدة الرئيسي الأمريكي الأعلى من نظيره الكوري.

وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا في شهر سبتمبر الماضي 108.93 نقطة، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما سجل معدل التضخم المتوقع للعام القادم ارتفاعا إلى نطاق 4% لـ3 أشهر متتالية منذ شهر يوليو الماضي.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75% لـ3 مرات متتالية في شهر سبتمبر الماضي، ليرتفع إلى ما يتراوح بين 3% و3.25%.

وضمن الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة بين سعري الفائدة الرئيسيين الكوري والأمريكي، قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5%. فاتساع الفجوة في سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة يمكن أن يتسبب في انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من السوق الكورية، وانخفاض قيمة الوون الكوري، وبالتالي زيادة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.

ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي الكوري في رفع سعر الفائدة الرئيسي خلال العام القادم، لأنه سيكون من الصعب القضاء على الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال فترة وجيزة من الزمن.

إلى جانب هذا، يكاد يكون من المؤكد أن ترفع الولايات المتحدة سعر الفائدة بمقدار 0.75% في نوفمبر، و0.5% في ديسمبر القادم، لأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعوا وصول سعر الفائدة الرئيسي الأمريكي إلى مستوى 4.4% في نهاية هذا العام.

وإذا تحقق ذلك، سيُضطر البنك المركزي الكوري لرفع سعر الفائدة مرات أخرى، وبنسب كبيرة، لتضييق الفجوة في سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة.