استمرار ازدحام المهرجانات والمعالم السياحية المحلية في جميع أنحاء البلاد

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في يوم العاشر من أكتوبر الذي كان إجازة بديلة ليوم الحروف الكورية "هانغول"، سجلت بعض المناطق أقل درجات للحرارة في هذا الخريف، واستمر الطقس البارد، لكن أماكن المهرجانات والمعالم السياحية المحلية في جميع أنحاء كوريا ظلت مزدحمة بالناس الذين يرغبون في الاستمتاع بجو الخريف. وفي هذا اليوم، تساقطت أول ثلوج في هذا الخريف على جبل سوراك في مقاطعة كانغ وان. كما انخفضت درجة الحرارة في جبل سوراك إلى 24 درجة مئوية تحت الصفر وهبّت رياح قوية. ورغم الطقس البارد، كان هناك الآلاف من الزوار في الصباح هناك. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت مدينة بوسان مزدحمة بمحبي الأفلام من جميع أنحاء البلاد للاستمتاع بمهرجان بوسان السينمائي الدولي الذي اُفتتح بشكل طبيعي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، أي منذ تفشي فيروس كورونا. أما في مدينة كانغ ننغ، فقد احتشد عدد كبير من الناس في مهرجان كانغ نونغ للقهوة، للاستمتاع بأجواء رومانسية في فصل الخريف مع نكهة القهوة. علاوة على ذلك، تقام العديد من المهرجانات خلال شهر أكتوبر في جميع أنحاء البلاد بموضوعات مختلفة.