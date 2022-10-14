استياء كبار السن من الاستخدام المفرط للغات الأجنبية في الحياة اليومية

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تبلغ نسبة الأمية الأساسية بين الكوريين حوالي 1%، وهي نسبة منخفضة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يشكو المزيد من الناس من عدم الراحة في حياتهم اليومية حتى لو كانوا يعرفون كيفية قراءة الأبجدية الكورية "هانغول". ونظرا لاستخدام اللغات الأجنبية، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، بشكل مفرط في الحياة اليومية في كوريا، مثل محلات السوبر ماركت الكبيرة والمقاهي، فإن كبار السن الذين لديهم فهم أقل للغات الأجنبية مقارنة بالشباب، يتعرضون للتهميش وعدم الارتياح بشكل متزايد. في الواقع، حتى عند النظر فقط إلى أسماء العلامات التجارية للشقق المحلية، فغالبا ما يمكن إدراك مدى استخدام اللغات الأجنبية. وفي هذه الأيام، أصبحت أسماء الشقق الطويلة باللغة الإنجليزية شائعة، ولذلك ظهرت بعض النكات التي تقول: "لا يمكن للحماة أن تأتي إلى منزل ابنها لأنه من الصعب عليها نطق اسم الشقة التي يعيش فيها".

على سبيل المثال، تم تغيير اسم مجمع سكني في حي كانغ دونغ في سيول إلى "أولمبيك بارك أفينيو فوريه 올림픽 파크 에비뉴 포레" في أثناء عملية إعادة الإعمار. وينطبق الشيء نفسه على المرافق العامة للشقق. حيث من السهل ملاحظة استبدال واستخدام كلمات إنجليزية مثل "Information Center" لمكتب إدارة الشقق، و"Recycle" لمكان فصل القمامة، و"Senior Lounge" لصالة كبار السن. وعند التجول في الشوارع، يمكن بسهولة العثور على لوحات قوائم المقاهي ولافتات المتاجر مكتوبة باللغة الإنجليزية. ومن حين لآخر، نجد أن هناك مقاهٍ لا توجد فيها قائمة مكتوبة باللغة الكورية، فكلها مكتوبة باللغة الإنجليزية. ووفقا لمرسوم إنفاذ قانون الإعلانات الخارجية، عند كتابة الرسائل على الإعلانات الخارجية مثل اللوحات الإرشادية، من حيث المبدأ، يجب كتابتها باللغة الكورية. وعند الكتابة بلغة أجنبية، ما لم يكن هناك سبب خاص، يجب أن تكتب باللغة الكورية أولا وتكتب باللغة الأجنبية بجانبها، لكن هذه اللوائح لا يتم الالتزام بها جيدا.

في هذا الصدد، وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للغة الكورية حول "وعي الناس باللغة" أجريت على 2000 رجل وامرأة بالغين في عام 2020، أجاب 41.2% من المستجيبين عند سؤالهم عن سبب استخدامهم للغة أجنبية، بأن ذلك يهدف إلى "نقل المعنى بشكل أكثر دقة". ومع ذلك، كان هناك أيضا عدد من الردود الأخرى، مثل "لأن استخدام المصطلحات المهنية يجعلني أبدو أكثر كفاءة" ولأن "استخدام لغة أجنبية يعطي شعورا أكثر تطورا من الكورية". بعبارة أخرى، كان هناك عدد غير قليل ممن قالوا إنهم يستخدمون اللغات الأجنبية لكي يظهروا بشكل أكثر روعة.

يُشار الى أن إساءة استخدام اللغات الأجنبية أمر خطير للغاية هذه الأيام. ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر هي أنه على الرغم من وجود العديد من حالات إساءة استخدام اللغات الأجنبية حتى في السياسات والمشروعات الحكومية، إلا أن المواطنين يقبلونها دون مشكلة. حيث أن إساءة استخدام اللغات الأجنبية في الحياة اليومية لا يضر لغة البلد فحسب، بل يعيق أيضا التواصل بين الأجيال وبين الطبقات. ومن أجل الحفاظ على اللغة الكورية وإزالة العقبات في التواصل بين الأجيال، فأنه من المهم جدا الحد من إساءة استخدام اللغات الأجنبية. هذا أمر ضروري للغاية الحفاظ على الهانغول، والتي يتم تقييمها على أنها إبداعية وعلمية. ويجب أن يحرص جيل الشباب على عدم الإفراط في استخدام اللغات الأجنبية بشكل عشوائي وروتيني، وأن يتم بذل المزيد من الجهد في إنشاء كلمات كورية جديدة لتحل محل الكلمات الأجنبية.ㅍ