زيادة التضخم تنشر ثقافة الاستهلاك المقتصد بين الشباب

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أصبح من الصعب العثور على ما يسمى بثقافة "فليكس FLEX" بين الناس، والتي تشير الي إنفاق الكثير من المال لشراء ما يريده الناس، ويرجع السبب في ذلك الي الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل يومي. وثقافة "فليكس" هي تعبير يشير إلى اتجاه استهلاكي واضح مع إنفاق المال للاستهلاك من أجل الذات، وكان شائعا بين الشباب الكوري في العشرينيات والثلاثينيات من العمر منذ وقت ليس ببعيد. ولكن الآن، تنتشر ثقافة الاستهلاك المقتصد التي ترغب في الادخار بين الشباب. لذلك فإن متاجر الخصم التي تبيع الملابس بسعر أرخص بنسبة 80-90% من السعر الأصلي مزدحمة بالزبائن. كما أن الأجهزة المنزلية التي يتم إرجاعها وبيعها بأسعار منخفضة نسبيا يتم بيعها بشكل أفضل من العام الماضي. على سبيل المثال، عند زيارة شارع مجمع الأزياء في حي غا سان في سيول، يكتظ ذلك الشارع بأكشاك تبيع المخزون أو المنتجات التي تم ترحيلها بخصم يصل إلى 80%، وهو مزدحم بالزبائن الراغبين في شراء الملابس بأسعار رخيصة. وهذا الاتجاه للاستهلاك المقتصد واضح أيضا على الإنترنت. فمثلا، المنتجات "المُجدَّدة"، التي تُباع عادة بنصف السعر الأصلي بسبب العناصر المرتجعة أو الخدوش الصغيرة، يتم بيعها في أحد مراكز التسوق عبر الإنترنت أكثر بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي. أيضا، تباع المنتجات الموفرة للطاقة بشكل جيد مع الأخبار التي تفيد بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز قريبا. في الوقت الحاضر تجاوز معدل التضخم 5% ويقترب من 6% ولكن حتي الأن الرواتب لم ترتفع وظلت على حالها. والآن أصبح هناك نمط استهلاكي يتمثل في تقليل الإنفاق وتوفير المال كضرورة وليس خيارا.